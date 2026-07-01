Es el momento del anfitrión de mostrar de qué puede estar hecho en este Mundial 2026. Este miércoles 01 de julio, no te pierdas la transmisión de DIRECTV vía DSports y DGo para seguir el partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina a partir de las 8:00 p.m. ET desde USA . El Levi’s Stadium de San Francisco será el escenario para este enfrentamiento, donde el local buscará clasificarse con su gente, mientras que los bosnios quieren dar uno de los golpes del torneo.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO por Internet para Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina?

El partido de 16avos de final del Mundial FIFA 2026 podrá verse EN VIVO a través de DIRECTV Sports en Sudamérica y también online mediante DGO desde cualquier dispositivo compatible con internet.

La transmisión estará disponible para usuarios con servicio activo de DIRECTV y para suscriptores de DGO, plataforma que permite acceder a canales deportivos en vivo, repeticiones, contenido exclusivo y cobertura completa del Mundial 2026.

Para ver el Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO online mediante DGO debes:

Ingresar a la aplicación DGO desde celular, Smart TV o computadora.

Iniciar sesión con tu cuenta activa.

Acceder al canal DIRECTV Sports o al evento destacado del Mundial 2026.

Además, la plataforma será compatible con:

Android

iPhone y iPad

Smart TV

Roku

Fire TV

Apple TV

Chromecast

Navegadores web

¿En qué países DIRECTV transmitirá el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá cobertura del Mundial FIFA 2026 en varios países de Sudamérica mediante televisión satelital y streaming por DGO.

Estos son algunos de los países donde podrá verse el Brasil vs. Marruecos por DIRECTV:

Argentina

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Uruguay

Venezuela

En varios de estos territorios, DIRECTV compartirá derechos de transmisión con canales locales de señal abierta y otras plataformas deportivas oficiales.

Precios de DGO y DIRECTV Sports en Sudamérica

Los precios de suscripción para acceder a DGO y DIRECTV Sports pueden variar según el país y el tipo de plan contratado. Actualmente, estos son algunos de los valores aproximados en Sudamérica:

Perú

DGO Básico: desde US$14.99 mensuales

Argentina

DGO Full: desde US$16.99 mensuales

Chile

DGO: desde US$15.99 mensuales

Colombia

DGO: desde US$13.99 mensuales

Ecuador

DGO: desde US$14.99 mensuales

Los planes incluyen acceso a canales deportivos, películas, series y transmisiones EN VIVO del Mundial FIFA 2026 mediante internet.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Miércoles 01 de julio de 2026

Miércoles 01 de julio de 2026 Lugar: Levi’s Stadium de San Francisco, California (México)

Levi’s Stadium de San Francisco, California (México) Horario: 8:00 p.m. Perú y Colombia / 10:00 p.m. Argentina

8:00 p.m. Perú y Colombia / 10:00 p.m. Argentina Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo