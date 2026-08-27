Barcelona inició su camino en LaLiga con goleada a Elche. Ahora, este jueves 27 de agosto, tendrá su estreno en su casa. En el Spotify Camp Nou, el cuadro azulgrana se medirá contra el Athletic Club por la primera fecha del torneo a las 2:00 p.m. (Perú, Colombia y Ecuador), 3:00 p.m. (Chile, Bolivia y Venezuela) y 4:00 p.m. (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil).

El conjunto de Hansi Flick demostró un gran nivel ante el Elche. Eficaz en ataque y agresivo para robar el balón a su rival fueron características de juego que mostró y que ilusionan a los hinchas. Sobre todo con la presencia de Rodri en el medio campo, donde el cuadro catalán ganará el pase limpio para la ofensiva.

Para los aficionados de Sudamérica, la transmisión oficial del partido entre Barcelona vs. Athletic Club estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DGO, que llevarán en vivo toda la cobertura desde la ciudad de Cataluña.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga EA Sports 2026-27. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga?

Los suscriptores de DIRECTV Sports en Sudamérica podrán seguir todas las incidencias del partido entre Barcelona vs. Athletic Club por la primera fecha de LaLiga.

La cobertura incluirá programas previos, análisis tácticos, estadísticas en tiempo real y la transmisión completa del compromiso desde el Spotify Camp Nou.

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¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Barcelona vs. Athletic Club?

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga

Detalle Información Partido Barcelona vs. Athletic Club Competición LaLiga EA Sports 2026-27 Fecha Jueves 27 de agosto de 2026 Hora Paraguay 16:00 Hora Perú y Ecuador 14:00 Hora Colombia 14:00 Hora Venezuela 15:00 Hora Chile 15:00 Hora Argentina y Uruguay 16:00 TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DIRECTV GO (DGO) Estadio Spotify Camp Nou Ciudad Barcelona, España