El Estadio Ciudad de Valencia será el escenario del partido FC Barcelona vs. Levante, que será transmitido este domingo 13 de septiembre a través de DIRECTV en Latinoamérica. Los blaugranas son líderes absolutos de LaLiga 2026-27 con puntaje perfecto en las 4 primeras fechas, por lo que un triunfo será importante para que puedan seguir una fecha más en el liderato. Aquí te dejo con toda la información para ver este enfrentamiento.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Levante por LaLiga 2026-27?
DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro FC Barcelona vs. Levante EN VIVO y EN DIRECTO para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.
Canales de DIRECTV Sports
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.
¿Cómo ver DGO ONLINE, FC Barcelona vs. Levante por streaming?
A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.
Pasos para ver FC Barcelona vs. Levante en DGO
- Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial.
- Iniciar sesión con una cuenta activa.
- Seleccionar la señal de DSports.
- Acceder a la transmisión en vivo del partido.
¿En qué dispositivos puedo ver DGO?
La plataforma es compatible con:
Computadoras
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
- Mozilla Firefox
Teléfonos móviles
- Android
- iPhone
Tablets
- Android
- iPad
Smart TV y streaming
- Samsung Smart TV
- LG Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Levante EN VIVO por LaLiga
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Levante por la jornada 5 de LaLiga 2026-2027
- Hora: 08:15 (MEX), 09:15 (PER/ECU/COL), 10:15 (BOL/VEN), 11:15 (ARG/URU), 16:15 (ESP)
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DGO
- Estadio: Ciudad de Valencia
- Ciudad: Valencia
- País: España