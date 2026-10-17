Tenemos un duelo de pronóstico reservado en la Jornada 9 de LaLiga. Este sábado 17 de octubre, tendremos el juego de Barcelona vs. Real Betis EN VIVO por la señal de DIRECTV y DGo online, encuentro que se disputará desde La Cartuja en Sevilla. Por ahora, Barcelona es líder con puntaje perfecto en 8 jornadas, mientras que Betis ocupa la tercera posición con 19 puntos, por lo que un triunfo en casa sería clave para quedar a solo 2 puntos del liderato.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Betis por LaLiga 2026-27?
DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro FC Barcelona vs. Real Betis EN VIVO y EN DIRECTO para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.
Canales de DIRECTV Sports
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.
¿Cómo ver DGO ONLINE, FC Barcelona vs. Real Betis por streaming?
A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del FC Barcelona vs. Real Betis por LaLiga.
Pasos para ver FC Barcelona vs. Levante en DGO
- Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial.
- Iniciar sesión con una cuenta activa.
- Seleccionar la señal de DSports.
- Acceder a la transmisión en vivo del partido.
¿En qué dispositivos puedo ver DGO?
La plataforma es compatible con:
Computadoras
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
- Mozilla Firefox
Teléfonos móviles
- Android
- iPhone
Tablets
- Android
- iPad
Smart TV y streaming
- Samsung Smart TV
- LG Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Real Betis EN VIVO por LaLiga
- Fecha: Sábado 17 de septiembre de 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Real Betis por la jornada 5 de LaLiga 2026-2027
- Hora: 10:30 (MEX), 11:30 (PER/ECU/COL), 12:30 (BOL/VEN), 13:30 (ARG/URU), 18:30 (ESP)
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DGO
- Estadio: La Cartuja
- Ciudad: Sevilla
- País: España