Señal de DIRECTV para ver la transmisión de FC Barcelona vs. Real Betis EN VIVO, este sábado 17 de octubre, desde el Estadio La Cartuja de Sevilla. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de DIRECTV para ver la transmisión de FC Barcelona vs. Real Betis EN VIVO, este sábado 17 de octubre, desde el Estadio La Cartuja de Sevilla. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto
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Tenemos un duelo de pronóstico reservado en la Jornada 9 de LaLiga. Este sábado 17 de octubre, tendremos el juego de Barcelona vs. Real Betis EN VIVO por la señal de DIRECTV y DGo online, encuentro que se disputará desde La Cartuja en Sevilla. Por ahora, Barcelona es líder con puntaje perfecto en 8 jornadas, mientras que Betis ocupa la tercera posición con 19 puntos, por lo que un triunfo en casa sería clave para quedar a solo 2 puntos del liderato.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Betis por LaLiga 2026-27?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro FC Barcelona vs. Real Betis EN VIVO y EN DIRECTO para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

  • Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
  • Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
  • Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
  • Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.

¿Cómo ver DGO ONLINE, FC Barcelona vs. Real Betis por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del FC Barcelona vs. Real Betis por LaLiga.

Pasos para ver FC Barcelona vs. Levante en DGO

  1. Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial.
  2. Iniciar sesión con una cuenta activa.
  3. Seleccionar la señal de DSports.
  4. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

La plataforma es compatible con:

Computadoras

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Safari
  • Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

  • Android
  • iPhone

Tablets

  • Android
  • iPad

Smart TV y streaming

  • Samsung Smart TV
  • LG Smart TV
  • Android TV
  • Google TV
  • Roku
  • Apple TV
  • Amazon Fire TV Stick
  • Chromecast

Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Real Betis EN VIVO por LaLiga

  • Fecha: Sábado 17 de septiembre de 2026
  • Partido: FC Barcelona vs. Real Betis por la jornada 5 de LaLiga 2026-2027
  • Hora: 10:30 (MEX), 11:30 (PER/ECU/COL), 12:30 (BOL/VEN), 13:30 (ARG/URU), 18:30 (ESP)
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DGO
  • Estadio: La Cartuja
  • Ciudad: Sevilla
  • País: España
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

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