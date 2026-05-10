Este domingo 10 de mayo, el Camp Nou será testigo de una nueva edición de El Clásico. Mira el partido de FC Barcelona vs. Real Madrid en directo, por la Jornada 35 de LaLiga de España, encuentro que será transmitido por la señal de DIRECTV y DGo online en todo Latinaomérica. El Barcelona es líder absoluto con 88 puntos, 11 por encima del Real Madrid y si gana este clásico se coronarán campeones de forma automática. Por su parte, el Madrid quiere obtener un triunfo para evitar el campeonato.

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA). Cobertura oficial de SKY Sports HD EN VIVO EN DIRECTO para ver el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona este domingo 10 de mayo por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona, España FOTO DE FADEL SENNA PARA AFP / FADEL SENNA

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre FC Barcelona vs. Real Madrid por la Jornada 35 de LaLiga 2026.

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¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre FC Barcelona vs. Real Madrid por la Jornada 35 de LaLiga 2026. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Real Madrid en vivo por El Clásico de LaLiga 2026

Horario : 2:00 p.m. Perú y Colombia / 4:00 p.m. Argentina / 3:00 p.m. Chile

: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 4:00 p.m. Argentina / 3:00 p.m. Chile Partido : FC Barcelona vs. Real Madrid en vivo por El Clásico de LaLiga 2026

: FC Barcelona vs. Real Madrid en vivo por El Clásico de LaLiga 2026 Fecha : Domingo 10 de mayo de 2026

: Domingo 10 de mayo de 2026 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV Go (DGO)

: DIRECTV Go (DGO) Estadio : Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona, España