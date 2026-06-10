El partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 está aquí y empieza el torneo más importante del fútbol. Este jueves 11 de junio, desde el Estadio Azteca, no te pierdas la transmisión de México vs. Sudáfrica a partir de las 2:00 p.m. Perú y Colombia / 4:00 p.m. Argentina / 3:00 p.m. Chile, que contará con la transmisión de DIRECTV y DGO en todo Latinoamérica . A continuación, revisa todos los detalles para ver el juego de inauguración minuto a minuto.

Conoce la hora de inicio y qué canales de TV transmiten el partido México vs. Sudáfrica en vivo por la fecha 1 del grupo A del Mundial 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, México vs. Sudáfrica por el Mundial de Fútbol 2026?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre México vs. Sudáfrica por el Mundial de Fútbol 2026.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

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Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

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¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, México vs. Sudáfrica por el Mundial de Fútbol 2026?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre México vs. Sudáfrica por el Mundial de Fútbol 2026. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

Horario, TV y dónde ver México vs. Sudáfrica EN VIVO por el Mundial de Fútbol 2026

Horario : 2:00 p.m. Perú y Colombia / 4:00 p.m. Argentina / 3:00 p.m. Chile

: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 4:00 p.m. Argentina / 3:00 p.m. Chile Partido : México vs. Sudáfrica en vivo por la Jornada 1 del Mundial 2026

: México vs. Sudáfrica en vivo por la Jornada 1 del Mundial 2026 Fecha : Jueves 11 de junio de 2026

: Jueves 11 de junio de 2026 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV Go (DGO)

: DIRECTV Go (DGO) Estadio : Estadio Azteca de la Ciudad de México