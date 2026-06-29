Los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 tendrán como protagonistas a 32 selecciones y uno de los cruces eliminatorios más nivelados y atractivos del cuadro será el que enfrentará a Países Bajos con Marruecos este lunes 29 de junio desde las 8:00 p.m. Perú y Colombia / 10:00 p.m. Argentina y Chile desde el Estadio BBVA de Nuevo León (México). El ganador de este duelo avanzará a octavos de final para medirse contra el vencedor de la llave entre Canadá y Sudáfrica. Si deseas saber cómo ver el partido Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO en cualquier parte de Latinoamérica, DIRECTV y su plataforma DGO Online se presentan como una buena alternativa para seguir toda la acción desde tu hogar o el dispositivo móvil de preferencia.

ESPN y Disney Plus transmite el partido entre Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este lunes 29 de junio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026 desde la ciudad de Monterrey. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Dónde ver el partido Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro Países Bajos vs. Marruecos por los 16avos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Países Bajos vs. Marruecos por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el lunes 29 de junio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Países Bajos - Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Países Bajos vs. Marruecos por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Países Bajos vs. Marruecos’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Lunes, 29 de junio de 2026

Lunes, 29 de junio de 2026 Lugar: Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León (México)

Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León (México) Horario: 8:00 p.m. Perú y Colombia / 3:00 a.m. España del día siguiente

8:00 p.m. Perú y Colombia / 3:00 a.m. España del día siguiente Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo