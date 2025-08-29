El Real Madrid se prepara para recibir al Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu, en un emocionante duelo por la tercera jornada de La Liga 2025/2026. Los blancos, que llegan con la moral alta tras conseguir dos victorias consecutivas, buscarán mantener su paso perfecto y consolidarse en la cima de la tabla. El partido será crucial para sus aspiraciones de título y para demostrar su buen momento ante su afición.

El encuentro se disputará el sábado 30 de agosto y el inicio está programado para las 16:30 (hora de Argentina/Uruguay), 15:30 (hora de Chile), y 14:30 (hora de Colombia/Perú/Ecuador). Para los aficionados en Sudamérica, la transmisión en vivo estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium, que ofrecerá todos los detalles del choque entre ambos equipos.

El Mallorca, por su parte, enfrenta un gran desafío, ya que aún no ha podido conseguir una victoria en lo que va de la temporada de La Liga. El equipo llegará al Bernabéu con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos y dar la sorpresa ante un rival que se presenta como uno de los más fuertes del torneo.

El historial reciente entre ambos equipos favorece al Real Madrid. La última vez que se vieron las caras fue el 14 de mayo de este año, con una victoria merengue de 2-1 en el mismo Santiago Bernabéu. En aquella ocasión, los goles de Kylian Mbappé y Jacobo Ramón aseguraron el triunfo para el equipo local.

Averigua cómo ver el esperado duelo Real Madrid vs. Mallorca en USA por ESPN Plus y Fubo TV App, con transmisión en vivo online para no perderte ninguna jugada del partido. | Crédito: realmadrid.com / Composición Mag

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid - RCD Mallorca por LaLiga 2025-26?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre Real Madrid y RCD Mallorca por la fecha 3 de LaLiga 2025-26.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Real Madrid - RCD Mallorca por LaLiga 2025-26?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre Real Madrid y RCD Mallorca correspondiente a la jornada 3 de LaLiga 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

Real Madrid vs. RCD Mallorca por LaLiga. (Foto: Getty Images) / Denis Doyle

Posibles alineaciones de Real Madrid y RCD Mallorca

Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Dani Carvajal; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde; Rodrygo, Arda Güler, Franco Mastantuono; Kylian Mbappé.

RCD Mallorca: Leo Román; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio José Raíllo Arenas, Johan Mojica; Omar Mascarell, Antonio Sánchez Navarro; Takuma Asano, Pablo Torre, Sergi Darder; Mateo Joseph.

Real Madrid - RCD Mallorca: horario, TV y dónde ver en vivo por LaLiga 2025

Horario: 16:30 horas de Buenos Aires; 21:30 del horario peninsular (20:30 en Islas Canarias)

Fecha: Sábado, 30 de agosto de 2025

TV: DIRECTV Sports (DSports)

Streaming: DIRECTV Go (DGO)

Estadio: Santiago Bernabéu de Madrid, España

Real Madrid recibe a RCD Mallorca este sábado 30 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC