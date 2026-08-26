Real Madrid tendrá su estreno en su casa. El equipo de José Mourinho se medirá contra la Real Sociedad por la primera fecha de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabéu a las 2:00 p.m. (Perú, Colombia y Ecuador), 3:00 p.m. (Chile, Bolivia y Venezuela) y 4:00 p.m. (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil). En su debut en el torneo, el conjunto blanco dejó dudas en su planteamiento.
Si bien lograron el triunfo, aún hay conceptos donde Mourinho tiene que trabajar para consolidar su idea futbolística. Sobre todo en la defensa. La dupla Konaté y Dean Huijsen sufrió en cada ataque del Espanyol. Por ello, el campeón del mundo Marc Cucurella se perfila como titular.
Vinícius tampoco tuvo un buen desempeño ante el Espanyol. A pesar de los cuestionamientos de los hinchas, Mourinho no dudó en respaldar al atacante brasileño. El estratega portugués considera al extremo brasileño como su principal elemento en su idea de juego.
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga
|Detalle
|Información
|Partido
|Real Madrid vs. Real Sociedad
|Competición
|LaLiga EA Sports 2026-27
|Fecha
|Miércoles 26 de agosto de 2026
|Hora Paraguay
|16:00
|Hora Perú y Ecuador
|14:00
|Hora Colombia
|14:00
|Hora Venezuela
|15:00
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|Hora Argentina y Uruguay
|16:00
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|Estadio
|Santiago Bernabéu
|Ciudad
|Madrid, España