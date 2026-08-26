Real Madrid tendrá su estreno en su casa. El equipo de José Mourinho se medirá contra la Real Sociedad por la primera fecha de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabéu a las 2:00 p.m. (Perú, Colombia y Ecuador), 3:00 p.m. (Chile, Bolivia y Venezuela) y 4:00 p.m. (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil). En su debut en el torneo, el conjunto blanco dejó dudas en su planteamiento.

Si bien lograron el triunfo, aún hay conceptos donde Mourinho tiene que trabajar para consolidar su idea futbolística. Sobre todo en la defensa. La dupla Konaté y Dean Huijsen sufrió en cada ataque del Espanyol. Por ello, el campeón del mundo Marc Cucurella se perfila como titular.

Vinícius tampoco tuvo un buen desempeño ante el Espanyol. A pesar de los cuestionamientos de los hinchas, Mourinho no dudó en respaldar al atacante brasileño. El estratega portugués considera al extremo brasileño como su principal elemento en su idea de juego.

Real Madrid y Real Sociedad se verán las caras por LaLiga, encuentro disponible en vivo por la señal de DIRECTV y la plataforma digital DGO. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Depor

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga

Detalle Información Partido Real Madrid vs. Real Sociedad Competición LaLiga EA Sports 2026-27 Fecha Miércoles 26 de agosto de 2026 Hora Paraguay 16:00 Hora Perú y Ecuador 14:00 Hora Colombia 14:00 Hora Venezuela 15:00 Hora Chile 15:00 Hora Argentina y Uruguay 16:00 TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DIRECTV GO (DGO) Estadio Santiago Bernabéu Ciudad Madrid, España