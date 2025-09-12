Tras el parón por los partidos de selecciones, el Real Madrid afronta un exigente calendario con siete encuentros en tres semanas: cinco jornadas de LaLiga EA Sports 2025-26 y dos de la UEFA Champions League. El primero de estos será una visita a domicilio al Estadio de Anoeta el sábado 13 de septiembre en punto de las 16:15 hrs (horario peninsular) / 11:15 hrs (hora de Buenos Aires) contra la Real Sociedad en un enfrentamiento válido por la cuarta jornada del campeonato español. DIRECTV Sports será la señal encargada de transmitir los pormenores del duelo entre los merengues y los Txuri-Urdinak.

Real Madrid venció 2-1 a Mallorca por la fecha 3 de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu. En la jornada 4, visitará a Real Sociedad en el Estadio de Anoeta. (Foto: realmadrid.com) / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2025-26?

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2025-26?

Posibles alineaciones de Real Madrid y Real Sociedad

Real Madrid : Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Dani Carvajal; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde; Rodrygo, Arda Güler, Franco Mastantuono; Kylian Mbappé.

: Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Dani Carvajal; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde; Rodrygo, Arda Güler, Franco Mastantuono; Kylian Mbappé. Real Sociedad: Álex Remiro; Aihen Muñoz, Duje Ćaleta-Car, Igor Zubeldia, Jon Aramburu; Ander Barrenetxea Muguruza, Jon Gorrotxategi Etxaniz, Pablo Marín, Takefusa Kubo; Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson.

Real Madrid vs. Real Sociedad: horario, TV y dónde ver en vivo por LaLiga 2025

Horario: 11:15 horas de Buenos Aires; 16:15 del horario peninsular (15:15 en Islas Canarias)

Fecha: Sábado, 13 de septiembre de 2025

TV: DIRECTV Sports (DSports)

Streaming: DIRECTV Go (DGO)

Lugar: Estadio de Anoeta en San Sebastián, País Vasco, España