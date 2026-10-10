El Estadio Santiago Bernabéu será escenario de un vibrante choque por la Jornada 8 de la La Liga EA Sports 2026-27 cuando Real Madrid reciba a Villarreal CF este sábado 10 de octubre a partir de las 21:00 horario peninsular / 1:00 p.m. Tiempo del Centro de México / 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT. El equipo dirigido por José Mourinho llega con la firme obligación de reaccionar en casa tras ceder terreno en la clasificación, mientras que el ‘Submarino Amarillo’ busca sostener su reciente mejoría tras el largo parón internacional. Para los aficionados al fútbol español en Estados Unidos y Latinoamérica, el partido Real Madrid vs. Villarreal CF se podrá seguir a través de DIRECTV Sports y la plataforma DGO Online para que no te pierdas ni una sola jugada.

El Real Madrid recibe al Villarreal CF en una nueva jornada del fútbol español. Siga el desarrollo del partido a través de la señal de Movistar Plus y el servicio LaLiga Bar en directo. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Villarreal CF EN VIVO por LaLiga 2026-27?

El encuentro Real Madrid vs. Villarreal CF por la Fecha 30 de LaLiga EA Sports 2025-26 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Real Madrid vs. Villarreal CF por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el sábado 04 de abril a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Real Madrid vs. Villarreal CF por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Real Madrid vs. Sevilla’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27. (Foto: Composición Canva - Mag)

Real Madrid vs. Villarreal CF EN VIVO: hora, TV y dónde ver LaLiga

Fecha: Sábado, 10 de octubre de 2026

Sábado, 10 de octubre de 2026 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu en Madrid (España)

Estadio Santiago Bernabéu en Madrid (España) Horario: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España

2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo