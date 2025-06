Con una victoria más, el equipo Millonario asegura su pase a octavos de final. River vs. Monterrey definen cosas importantes este sábado 21 de junio, a partir de las 9:00 p.m. ET por la segunda jornada del grupo E del Mundial de Clubes 2025. Para ver el partido desde tu televisor, Tablet o cualquier dispositivo móvil, podrás hacerlo a través de la señal oficial de DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) en todas sus plataformas. Conoce cómo y dónde seguir la cobertura del juego, según el país que vivas.

Dónde ver DirecTV en vivo, River vs. Monterrey por el Mundial de Clubes 2025

Desde Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela, podrás solicitar el servicio en www.directvsports.com por Internet para disfrutar del partido entre River vs. Monterrey vía DGO en vivo online este sábado 21 de junio por por el Mundial de Clubes 2025.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

Dónde ver DGO en vivo por Internet, River vs. Monterrey desde Pasadena, Los Ángeles

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver los partidos más relevantes del Mundial de Clubes 2025, como el River Plate vs. Monterrey este sábado 21 de junio a partir de las 22:00 horas de Argentina, 21:00 horas ET desde tu teléfono móvil, PC, Tablet y Smart TV. Solo debes suscribirte al precio del servicio en tu moneda local (es diferente en cada país) y descargar DGO desde Google Play Store de Android y la App Store de Apple TV.

Horario, TV y online para ver River Plate vs. Monterrey por el Mundial de Clubes

Conoce los datos claves para seguir el partido entre River vs. Monterrey este sábado 21 de junio por la segunda jornada del grupo E del Mundial de Clubes 2025.

Partido: River vs. Monterrey

River vs. Monterrey Horario: 22:00 horas de Buenos Aires

22:00 horas de Buenos Aires Fecha: Sábado 21 de junio de 2025

Sábado 21 de junio de 2025 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV Go (DGO)

DIRECTV Go (DGO) Estadio: Rose Bowl de Pasadena, Los Ángeles, California