El sorteo del Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia de la FIFA. Este viernes 5 de diciembre (12:00 horas de Bogotá, Lima y Quito; 14:00 en Buenos Aires, Montevideo y Santiago) , en la ciudad de Washington, quedará definido el camino de las 48 selecciones que disputarán la certamen mundialista en Estados Unidos, México y Canadá, el torneo más grande jamás organizado por el máximo organismo del fútbol.

¿Quieres ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.

El escenario escogido para la ceremonia es The Kennedy Center, el centro cultural nacional de Estados Unidos, que ha sido cedido especialmente para la ocasión por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien además asistirá como invitado de honor.

El sorteo no solo despertará la ilusión de los aficionados por conocer los primeros cruces, sino que también dará forma definitiva a un formato inédito, adaptado a la ampliación de participantes. Desde la escenografía hasta la presencia de Trump, la FIFA busca proyectar una imagen de gran espectáculo global para la presentación oficial de este nuevo modelo de Mundial.

Para estructurar la competición, las 48 selecciones se repartirán en 12 grupos de 4 equipos cada uno, definidos a partir de cuatro bombos. Este sistema garantiza que las grandes potencias queden distribuidas de manera equilibrada, evitando que se enfrenten entre sí en la fase de grupos.

Cada grupo estará compuesto por un país de cada bombo, lo que añade emoción al sorteo, ya que cualquier selección de menor rango puede quedar emparejada con una de las favoritas, generando cruces muy atractivos desde la primera fase.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

El Bombo 1 será el más codiciado, ya que lo integran los tres anfitriones –Estados Unidos, México y Canadá– y las selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA. Allí aparecen nombres de peso pesado como Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica. Estos equipos partirán como cabezas de serie y, en principio, como grandes candidatos al título, concentrando buena parte de las miradas de la ceremonia.

El Bombo 2 estará compuesto por selecciones muy competitivas que pueden complicar a cualquier favorito: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal.

En el Bombo 3 figuran Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán, equipos con historias y estilos diversos.

Finalmente, el Bombo 4 lo integran Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, junto a otras seis selecciones que saldrán de las repescas europeas e intercontinentales de marzo, donde aspiran a participar combinados como Italia, Suecia, Dinamarca, Bolivia, Jamaica o Surinam.

¿Por qué habrá 48 selecciones en el Mundial 2026?

La ampliación a 48 equipos obligó a la FIFA a rediseñar el sistema de competición, introduciendo por primera vez la ronda de dieciseisavos de final. Esto permitirá que más selecciones avancen a las fases eliminatorias, alargando la emoción del torneo y dando mayor margen a las sorpresas.

Como consecuencia directa, el Mundial 2026 tendrá un total de 104 partidos, 40 más que la edición de Catar 2022, lo que supone un desafío organizativo sin precedentes y, al mismo tiempo, una oportunidad histórica para que más países, jugadores y aficionados sean protagonistas de la cita futbolística más importante del planeta.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, sorteo de la Copa del Mundo 2026 en Sudamérica?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, sorteo de la Copa Mundial 2026?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

Horario, TV y dónde ver en vivo el sorteo del Mundial 2026

Evento : Sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026

: Sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 Horario : 14:00 horas de Buenos Aires

: 14:00 horas de Buenos Aires Fecha : Viernes 5 de diciembre de 2025

: Viernes 5 de diciembre de 2025 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV Go (DGO)

: DIRECTV Go (DGO) Lugar : John F. Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos