Brasil vs. Japón se realizará hoy lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026 en el NRG Stadium, Houston, Estados Unidos, desde las 10:00 horas (PT) y 12:00 horas en Colombia, Ecuador y Perú. Tras superar la fase de grupos, ambas selecciones buscarán continuar en carrera en la Copa del Mundo, por lo que pondrán lo mejor de su arsenal para lograr el triunfo.

Con Vinicius Junior, Neymar, Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Marquinhos y Casemiro como sus principales figuras, Brasil se alista para dar un golpe de autoridad y demostrar que la sexta Copa del Mundo no es un sueño imposible de cristalizar. Además, tienen en Carlo Ancelotti a un estratega que sabe jugar instancias decisivas.

¿Quieres ver el partido de Brasil vs. Japón desde tu teléfono móvil, PC, tableta o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma online DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

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¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Brasil vs. Japón por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela para seguir todas las incidencias del encuentro entre Brasil vs. Japón por los 16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Brasileños y japoneses al borde de sus asientos previo al duelo mundialista. Siga la cobertura total mediante DGO y DIRECTV en vivo por internet para ver el partido de Brasil vs. Japón en directo por fútbol TV. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix / Ronie Bautista

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Brasil vs. Japón?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver los partidos más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026, incluido el choque entre Brasil vs. Japón por los dieciseisavos de final. El servicio está disponible en teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

Para acceder, solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store según tu dispositivo.

Dispositivos compatibles con DGO

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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el partido Brasil vs. Japón?

La señal de DSports estará disponible para los abonados de DIRECTV en gran parte de Sudamérica, permitiendo seguir el encuentro con narración y comentarios especializados.

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Brasil vs. Uruguay por Mundial 2026: cuándo juegan, dónde, horarios y quién es el árbitro

Partido: Brasil vs. Japón, por los 16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

Horario: 13:00 horas ET; 10:00 horas PT; 12:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 13:00 horas de Venezuela y Chile; 14:00 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay; 19:00 horas de España.

Fecha: Lunes 29 de junio de 2026

TV: DIRECTV Sports (DSports)

Streaming: DIRECTV GO (DGO)

Estadio: NRG Stadium

Ciudad: Texas (Estados Unidos)

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)