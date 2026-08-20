Cienciano vs. Botafogo se enfrentan este jueves 20 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 , en una serie que llega con clara ventaja para el club brasileño. Tras el 6-1 conseguido en Cusco, el ‘Fogão’ recibirá al cuadro imperial en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro con el objetivo de sellar su clasificación a los cuartos de final. Cienciano, en cambio, afronta una misión de máxima exigencia: necesita una remontada histórica para mantenerse con vida en el torneo continental. El partido comienza a las 7:30 p. m. en Perú y Colombia, 8:30 p. m. ET y 5:30 p. m. PT.

Para los aficionados de Sudamérica, la transmisión oficial del partido Cienciano vs. Botafogo EN VIVO y EN DIRECTO estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DGO , que ofrecerán la cobertura completa.

Cienciano vs. Botafogo se enfrentan en el Estadio Olímpico Nilton Santos, por la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Getty Images)

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¿A qué hora juega Cienciano vs. Botafogo hoy por la Copa Sudamericana 2026?

País o región Horario Perú 7:30 p.m. Argentina 9:30 p.m. Bolivia 8:30 p.m. Chile 8:30 p.m. Colombia 7:30 p.m. Ecuador 7:30 p.m. Paraguay 8:30 p.m. Uruguay 9:30 p.m. Venezuela 8:30 p.m. Brasil 9:30 p.m. México 7:30 p.m. Estados Unidos (ET) 8:30 p.m. Estados Unidos (CT) 7:30 p.m. Estados Unidos (MT) 6:30 p.m. Estados Unidos (PT) 5:30 p.m. Canadá 8:30 p.m. ET España 2:30 a.m. (viernes 21) Italia 2:30 a.m. (viernes 21) Alemania 2:30 a.m. (viernes 21) Francia 2:30 a.m. (viernes 21)

Cienciano vs Botafogo: Alineaciones probables

Alineación de Cienciano : Ítalo Espinoza, Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Martinich, Gerson Barreto, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Juan Romagnoli, Neri Bandiera y Matías Succar.

: Ítalo Espinoza, Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Martinich, Gerson Barreto, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Juan Romagnoli, Neri Bandiera y Matías Succar. Alineación de Botafogo: Warleson, Ponte, Ferraresi, Justino, Marçal, Huguinho, Medina, Danilo, Montoro, Martins y Kadir.