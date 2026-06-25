Ecuador se juega su continuidad en el Mundial FIFA 2026 este jueves cuando enfrente a Alemania por la tercera y última jornada del Grupo E. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, desde las 15:00 horas de Quito (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT) , con la obligación para la Tri de sumar una victoria si quiere seguir en carrera hacia los dieciseisavos de final. En cambio, el conjunto alemán llega con el primer lugar del grupo asegurado y buscará completar una fase de grupos perfecta.

El equipo de Sebastián Beccacece depositará buena parte de sus esperanzas en el talento de Moisés Caicedo, la capacidad goleadora de Enner Valencia, la velocidad de Gonzalo Plata y la firmeza defensiva de Piero Hincapié y Willian Pacho para intentar dar el golpe ante una selección que figura entre las principales candidatas a conquistar el título.

Si estás en Sudamérica y quieres seguir el partido EN VIVO, la transmisión oficial estará disponible por DIRECTV Sports (DSports) en televisión por suscripción y mediante la plataforma de streaming DGO, que permitirá ver el compromiso desde teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV. A continuación, consulta los canales, horarios y todas las opciones para ver Ecuador vs. Alemania en directo.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

Los abonados de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir todas las incidencias del compromiso entre Ecuador y Alemania correspondiente a la tercera jornada del Grupo E.

La transmisión estará disponible a través de los siguientes canales:

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

Además del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas y el mejor resumen de la jornada mundialista.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Ecuador vs. Alemania?

También podrás seguir el partido mediante DIRECTV GO (DGO), la plataforma oficial de streaming de DIRECTV que transmite los principales encuentros del Mundial FIFA 2026.

Para acceder únicamente necesitas una suscripción activa e ingresar desde cualquiera de los dispositivos compatibles.

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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Ecuador vs. Alemania?

La señal de DSports estará disponible para los suscriptores de DIRECTV en la mayor parte de Sudamérica.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. Alemania, por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026.

Ecuador vs. Alemania, por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026. Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Jueves 25 de junio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

Horario en el mundo:

Ecuador, Colombia y Perú: 3:00 p.m.

Estados Unidos: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT

Venezuela y Chile: 4:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Paraguay: 5:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Ecuador afronta una auténtica final en el Mundial 2026. Después de sumar apenas un punto en las dos primeras jornadas, la Tri está obligada a derrotar a Alemania y esperar una combinación favorable de resultados para mantenerse con opciones de avanzar a la fase eliminatoria. La Mannschaft, ya clasificada como líder del Grupo E, intentará extender su racha perfecta antes del inicio de los dieciseisavos de final. Sigue toda la cobertura por DIRECTV EN VIVO, DSports EN DIRECTO y DGO ONLINE desde Nueva Jersey.