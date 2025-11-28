Este sábado 29 de noviembre habrá un nuevo partido en el Spotify Camp Nou. Y es que ahí el FC Barcelona se enfrentará al Alavés por la Fecha 14 de LaLiga. Como ambas escuadras necesitan los 3 puntos, el duelo promete ser vibrante. Todo arrancará a las 4:15 pm en España, 10:15 am ET, 9:15 am CT, 07:15 am PT y 08:15 am MT. Además, ten en cuenta que podrás ver el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO a través de DIRECTV Sports. En esta nota te explicaré cómo hacerlo.
El conjunto ‘culé’, que marcha 2° con 31 puntos en el certamen español, por detrás del Real Madrid (1° con 32 unidades), afrontará el duelo tras caer 3-0 ante el Chelsea por la Champions League. Debido a ese resultado, necesita con urgencia volver a la victoria. Pero al frente no tendrá un rival fácil, ya que el Alavés (14° con 15) también necesita sumar de a tres.
¿Dónde ver el partido FC Barcelona vs. Alavés EN VIVO?
El encuentro FC Barcelona vs. Alavés por la Fecha 14 de LaLiga 2025-26 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).
Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.
¿Cómo ver DSports en DIRECTV?
Para ver el partido FC Barcelona vs. Alavés por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:
- Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).
- Sintonizarlo el sábado 29 de noviembre a la hora correspondiente de tu país
- Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.
¿Cómo ver DGO online?
Si prefieres seguir el encuentro FC Barcelona vs. Alavés por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:
- Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.
- Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.
- Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.
- Busca el evento ‘FC Barcelona vs. Alavés’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.
Ojo que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.