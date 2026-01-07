Este miércoles 7 de enero, la Supercopa de España 2026 conocerá a su primer finalista. Mira el partido de FC Barcelona vs. Athletic Club en vivo y en directo, desde el King Abdullah Sports City de Yedah, Arabia Saudi, en una nueva edición del certamen. La transmisión en Latinoamérica estará a cargo de DIRECTV Sports o DGo online, a partir de las 2:00 p.m. Perú y Colombia o 4:00 p.m. Argentina y Chile . Sigue aquí las incidencias minuto a minuto de este vibrante encuentro.

¿Dónde ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO?

El encuentro FC Barcelona vs. Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España 2026 por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el sábado 20 de diciembre a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro FC Barcelona vs. Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España 2026 por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Barcelona vs. Athletic Club’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 3 de enero de 2026

sábado 3 de enero de 2026 Lugar: RCDE Stadium

RCDE Stadium Horario: 3:30 p.m. Perú y Colombia / 9:30 p.m. España

3:30 p.m. Perú y Colombia / 9:30 p.m. España Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo