Aroma a partido de pronóstico reservado desde el Spotify Camp Nou. Este martes 2 de diciembre, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid protagonizarán un partidazo por la Jornada 19 de LaLiga de España, encuentro que será transmitido por DIRECTV en Latinoamérica . Los blaugranas son los máximos perseguidores del Real Madrid y quieren obtener un triunfo que les permita mantenerse cerca a los merengues, mientras que los ‘Colchoneros’ han empezado a escalar bastantes posiciones y ya se ubican en el cuarto lugar del torneo.

Recordemos que ambos participarán de la Supercopa de España 2025-26 entre el 7 y 11 de enero, razón por la que este duelo ha sido adelantado.

¿Dónde ver el partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO?

El encuentro FC Barcelona vs. Atlético de Madrid la Jornada 19 de LaLiga 2025-26 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía). Sintonizarlo el martes 2 de diciembre a la hora correspondiente de tu país. Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

El canal ofrece la transmisión en alta definición (HD) y con cobertura especial de la semifinal.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV. Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado. Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports. Busca el evento “FC Barcelona vs. Atlético de Madrid” y dale play para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: martes 2 de diciembre de 2025

martes 2 de diciembre de 2025 Lugar: Estadio Spotify Camp Nou

Estadio Spotify Camp Nou Horario: 5:00 p.m. Argentina y Chile / 3:00 p.m. Colombia y Perú

5:00 p.m. Argentina y Chile / 3:00 p.m. Colombia y Perú Canal TV: DSports

DSports Streaming: DGo