El líder pone en juego la punta, este domingo 29 de noviembre. Desde el Estadio Riazor, no te pierdas la transmisión de FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO a través de DIRECTV, encuentro que iniciará desde las 12:15 hora Argentina y Chile o 10:15 Perú y Colombia. El conjunto blaugrana tiene que sacar el triunfo para mantener su ventaja respecto a Real Madrid y Atlético de Madrid, sus más cercanos perseguidores.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña por LaLiga 2026?

Los suscriptores de DIRECTV en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Paraguay podrán seguir el clásico entre FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña por la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27 a través de DSports y DGO.

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¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña?

DIRECTV GO (DGO) permitirá seguir el clásico entre FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña mediante una conexión a Internet, desde dispositivos compatibles como teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

Para acceder a la transmisión, los usuarios necesitan una suscripción activa al servicio y utilizar la aplicación correspondiente o ingresar desde un navegador compatible.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña por LaLiga 2026

PARTIDO FC Barcelona vs. Deportivo La Coruña EN VIVO POR LALIGA Competición LaLiga EA Sports 2026-27 – Jornada 14 Fecha Domingo 29 de noviembre de 2026 Hora 4:15 p.m. en España Estadio ABANCA-RIAZOR Ciudad A Coruña, España TV en Sudamérica DSports Streaming DGO