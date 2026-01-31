El FC Barcelona busca consolidar su dominio en LaLiga este sábado 31 de enero cuando reciba al Elche CF en un duelo que promete goles. Tras golear 4-1 al Copenhague en Champions, el equipo de Hansi Flick llega encendido como la mejor ofensiva del torneo con 57 tantos a favor. Para los fanáticos en Estados Unidos y Latinoamérica, la cita es a las 3:00 p.m. ET, Perú y Colombia / 5:30 p.m. Argentina y Chile , y podrás seguir cada jugada a través de DIRECTV Sports y la plataforma DGO Online.

La superioridad del Barça es clara, habiendo ganado el primer encuentro de la temporada por 3-1 y manteniendo una diferencia de goles de +35. Elche, por su parte, llega golpeado tras caer ante el Levante, pero se mantiene como un rival peligroso que ocupa el sexto lugar en goles anotados. Este partido es crucial para las aspiraciones de los Franjiverdes, que buscan subir del séptimo puesto en diferencial de goles y dar la sorpresa ante sus contrincantes catalanes.

¿Dónde ver el partido FC Barcelona vs. Elche EN VIVO?

El encuentro FC Barcelona vs. Elche por la Fecha 22 de LaLiga EA Sports 2025-26 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido FC Barcelona vs. Elche por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro FC Barcelona vs. Elche por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento 'FC Barcelona vs. Elche' y dale 'play' para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

FC Barcelona vs. Elche EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado, 31 de enero de 2026

Sábado, 31 de enero de 2026 Lugar: Estadio Manuel Martínez Valero

Estadio Manuel Martínez Valero Horario: 3:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España

3:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo