Este sábado 3 de enero, tenemos clásico en Cataluña. Mira el partido de FC Barcelona vs. RCD Espanyol EN DIRECTO a través de la señal de DIRECTV en todo Latinoamérica, a partir de las 3:30 p.m. Perú y Colombia o 5:30 p.m. Argentina y Chile . Cabe mencionar que se vivirá un clásico parejo; Barcelona llega como líder con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid (46 contra 42), mientras que Espanyol aspira a meterse en zona de Champions League y está en la quinta ubicación con 33 unidades, por lo que esta puede ser la chance jugando de local en el RCD Stadium.

BARCELONA (ESPAÑA), 03/01/2026.- Lista de canales de televisión y plataformas online para ver el partido entre RCD Espanyol y FC Barcelona este sábado 3 de enero por la fecha 19 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el RCDE Stadium. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE JOSEP LAGO (AFP) PARA MAG DE EL COMERCIO / JOSEP LAGO

¿Dónde ver el partido FC Barcelona vs. Espanyol EN VIVO?

El encuentro FC Barcelona vs. Espanyol por la Fecha 18 de LaLiga EA Sports 2025-26 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido FC Barcelona vs. Espanyol por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el sábado 20 de diciembre a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro FC Barcelona vs. Espanyol por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Real Madrid vs. Sevilla’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

FC Barcelona vs. Espanyol EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 3 de enero de 2026

sábado 3 de enero de 2026 Lugar: RCDE Stadium

RCDE Stadium Horario: 3:30 p.m. Perú y Colombia / 9:30 p.m. España

3:30 p.m. Perú y Colombia / 9:30 p.m. España Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo