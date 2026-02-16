El FC Barcelona visita al Girona este lunes 16 de febrero a las 21:00 (hora peninsular) en el Estadio de Montilivi , válido por la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El conjunto local busca reeditar el épico 4-2 conseguido en mayo de 2024. Pese a una racha irregular en casa —marcando solo cuatro tantos en cinco encuentros y cayendo ante el Atlético—, el reciente empate frente al Real Madrid sugiere que los de Míchel podrían dar la sorpresa. Para todo el público sudamericano y centroamericano, puedes seguir el partido en vivo en directo online a través de DIRECTV Sports y la plataforma DGO Online.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Girona vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Girona por LaLiga por el Mundial de Clubes 2025?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás mirar todas las incidencias del partido entre FC Barcelona vs. Girona por la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Girona EN VIVO ONLINE vía DirecTV?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver el partido FC Barcelona v.s Girona desde tu teléfono móvil, PC, Tablet y Smart TV. Solo debes suscribirte al precio del servicio en tu moneda local (es diferente en cada país) y descargar DGO desde Google Play Store de Android y la App Store de Apple TV.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro FC Barcelona vs. Elche por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Real Madrid vs. Sevilla’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

FC Barcelona vs. GironaEN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026

Lunes 16 de febrero de 2026 Lugar: Estadio Montilivi, ciudad de Girona

Estadio Montilivi, ciudad de Girona Horario: 3:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España

3:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo