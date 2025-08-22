Con el objetivo de seguir con el entusiasmo de su afición tras un debut victorioso en la Liga, el Barcelona visita al Levante en el Ciutat de Vaeència el sábado 23 de agosto. El partido, que corresponde a la segunda jornada de LaLiga 2025-2026, comenzará a las 9:30 p.m. (horario local). El conjunto local, que viene de una derrota, saldrá a la cancha con la necesidad de ganar en casa. Para ver el partido por Smart TV, Tablet, teléfono celular y PC, podrás hacerlo por la transmisión oficial en los países de Sudamérica a través de DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO).
¿Dónde ver DIRECTV en vivo, Barcelona - Levante por LaLiga 2025-26?
Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre FC Barcelona vs. Levante por la fecha 2 de LaLiga 2025-26.
- Canales 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k
¿Cómo ver DGO en vivo, Barcelona vs. Levante en directo por Internet?
A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, como el FC Barcelona vs. Levante, por la segunda jornada de LaLiga 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.
Fecha, hora, TV y streaming para ver Barcelona vs. Levante
- Horario: 9:30 p.m. (España), 4:30 p.m. (Argentina), 2:30 p.m (Colombia), 1:30 p.m. (México)
- Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DIRECTV Go (DGO)
- Estadio: Estadio Ciudad de Valencia.