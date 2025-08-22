Con el objetivo de seguir con el entusiasmo de su afición tras un debut victorioso en la Liga, el Barcelona visita al Levante en el Ciutat de Vaeència el sábado 23 de agosto. El partido, que corresponde a la segunda jornada de LaLiga 2025-2026, comenzará a las 9:30 p.m. (horario local) . El conjunto local, que viene de una derrota, saldrá a la cancha con la necesidad de ganar en casa. Para ver el partido por Smart TV, Tablet, teléfono celular y PC, podrás hacerlo por la transmisión oficial en los países de Sudamérica a través de DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO).

FC Barcelona juega ante Levante este sábado 23 de agosto en al Estadio Ciudad de Valencia, por la jornada 2 de LaLiga 2025-2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver DIRECTV en vivo, Barcelona - Levante por LaLiga 2025-26?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre FC Barcelona vs. Levante por la fecha 2 de LaLiga 2025-26.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO en vivo, Barcelona vs. Levante en directo por Internet?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, como el FC Barcelona vs. Levante, por la segunda jornada de LaLiga 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

Fecha, hora, TV y streaming para ver Barcelona vs. Levante

Horario : 9:30 p.m. (España), 4:30 p.m. (Argentina), 2:30 p.m (Colombia), 1:30 p.m. (México)

: 9:30 p.m. (España), 4:30 p.m. (Argentina), 2:30 p.m (Colombia), 1:30 p.m. (México) Fecha : Sábado 23 de agosto de 2025

: Sábado 23 de agosto de 2025 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV Go (DGO)

: DIRECTV Go (DGO) Estadio: Estadio Ciudad de Valencia.