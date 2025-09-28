FC Barcelona y Real Sociedad miden fuerzas en la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26 este domingo 28 de septiembre (13:30 horas de Buenos Aires; 18:30 del horario peninsular) en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Con el regreso de Lamine Yamal y la racha goleadora de Robert Lewandowski, el equipo de Hansi Flick tiene una oportunidad de oro para poner como líder de la tabla luego de la inesperada caída del Real Madrid a manos del Atlético en el derbi. ¿Quieres ver el duelo en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga 2025-26?
Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre FC Barcelona y Real Sociedad por la fecha 7 de LaLiga 2025-26.
- Canales 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k
¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, FC Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga 2025-26?
A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre FC Barcelona y Real Sociedad correspondiente a la jornada 7 de LaLiga 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.
FC Barcelona — Real Sociedad: horario, TV y dónde ver en vivo por LaLiga 2025
- Horario: 13:30 horas de Buenos Aires; 18:30 del horario peninsular (17:30 en Islas Canarias)
- Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DIRECTV Go (DGO)
- Estadio: Olímpico de Montjuic, Barcelona (España)