BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 28/09/2025.- Cobertura oficial de DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) EN VIVO EN DIRECTO para seguir el partido entre FC Barcelona y Real Sociedad este domingo 28 de septiembre por la fecha 7 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona. Foto de LLUIS GENE para AFP
/ LLUIS GENE
Noé Yactayo
Noé Yactayo

FC Barcelona y Real Sociedad miden fuerzas en la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26 este domingo 28 de septiembre (13:30 horas de Buenos Aires; 18:30 del horario peninsular) en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Con el regreso de Lamine Yamal y la racha goleadora de Robert Lewandowski, el equipo de Hansi Flick tiene una oportunidad de oro para poner como líder de la tabla luego de la inesperada caída del Real Madrid a manos del Atlético en el derbi. ¿Quieres ver el duelo en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga 2025-26?

Solicita el servicio en en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre FC Barcelona y Real Sociedad por la fecha 7 de LaLiga 2025-26.

  • Canales 610 SD y 1610 HD de DSports
  • Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2
  • Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3
  • Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, FC Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga 2025-26?

A través de es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre FC Barcelona y Real Sociedad correspondiente a la jornada 7 de LaLiga 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la o la .

FC Barcelona — Real Sociedad: horario, TV y dónde ver en vivo por LaLiga 2025

  • Horario: 13:30 horas de Buenos Aires; 18:30 del horario peninsular (17:30 en Islas Canarias)
  • Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DIRECTV Go (DGO)
  • Estadio: Olímpico de Montjuic, Barcelona (España)
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

