El líder va por un nuevo triunfo para dormir tranquilos en la cima. Este domingo 22 de marzo, mira el juego de FC Barcelona vs. Rayo Vallecano, desde el Estadio Camp Nou, por la Jornada 29 de LaLiga de España 2026. Este encuentro será transmitido por DIRECTV en Latinoamérica y un triunfo será vital para los blaugranas, a la espera de una caída del Real Madrid en el Derbi para extender la ventaja.

La épica está servida en la Jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres ver el duelo en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2025-26?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la fecha 29 de LaLiga 2025-26.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2025-26?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre FC Barcelona vs. Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 29 de LaLiga 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

FC Barcelona vs. Rayo Vallecano: horario, TV y dónde ver en vivo por LaLiga 2023

Horario : 10:00 horas de Buenos Aires; 14:00 del horario peninsular

: 10:00 horas de Buenos Aires; 14:00 del horario peninsular Partido : FC Barcelona vs. Rayo Vallecano, por la Jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025-26

: FC Barcelona vs. Rayo Vallecano, por la Jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025-26 Fecha : Domingo 22 de marzo de 2026

: Domingo 22 de marzo de 2026 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV Go (DGO)

: DIRECTV Go (DGO) Estadio : Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona (España)