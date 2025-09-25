El FC Barcelona se enfrenta al Real Oviedo este jueves 25 de septiembre de 2025 por LaLiga de España. (Foto: Getty Images)
El FC Barcelona se enfrenta al Real Oviedo este jueves 25 de septiembre de 2025 por LaLiga de España. (Foto: Getty Images)
El FC Barcelona se enfrenta al Real Oviedo este jueves 25 de septiembre de 2025 por LaLiga de España en un duelo clave que acapara la atención de los hinchas. El encuentro podrá seguirse a través de la señal de DIRECTV Sports en televisión y por la plataforma de streaming DGO en toda Latinoamérica. De esta forma, los aficionados tendrán la posibilidad de elegir entre la transmisión por TV tradicional o seguirlo online desde cualquier dispositivo.

¿Dónde ver Barcelona vs. Oviedo en DIRECTV Sports?

El partido entre FC Barcelona y Real Oviedo será transmitido en vivo y en exclusiva por DIRECTV Sports, canal disponible en toda Sudamérica mediante servicio de televisión por cable o satélite. Para acceder, es necesario contar con el paquete que incluya los canales deportivos de DIRECTV.

¿Cómo ver Barcelona vs. Oviedo ONLINE en DGO?

Si prefieres verlo por internet, la opción es DGO (DirecTV Go), la plataforma digital de streaming que transmite todos los contenidos de DIRECTV Sports.Para acceder:

  1. Descarga la app de DGO en tu smartphone, Smart TV, tablet o ingresa desde navegador web.
  2. Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV.
  3. Busca la sección “En Vivo” y selecciona el partido Barcelona vs. Oviedo.

¿Es gratis ver Barcelona vs. Oviedo por DGO?

DGO ofrece un período de prueba gratuito para nuevos usuarios en algunos países de Latinoamérica. Tras este tiempo, será necesario contratar un plan mensual o anual para acceder al contenido completo.

Dispositivos compatibles con DGO

  • Smart TV (Samsung, LG, Roku TV, Android TV, Apple TV).
  • Smartphones y tablets (iOS y Android).
  • Laptops y PC vía navegador.
  • Chromecast y Fire TV Stick.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Real Oviedo vs. FC Barcelona? Lista de países del mundo

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Perú2:30 pmDIRECTV Sports y DGO
Ecuador2:30 pmDIRECTV Sports y DGO
Colombia2:30 pmDIRECTV Sports y DGO
Bolivia3:30 pmTigo Sports
Venezuela3:30 pmDIRECTV Sports, inter y DGO
Chile4:30 pmDIRECTV Sports y DGO
Argentina4:30 pmDIRECTV Sports y DGO
Uruguay4:30 pmDIRECTV Sports y DGO
