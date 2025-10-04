Este domingo 5 de octubre, el FC Barcelona se enfrentará al Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en un duelo correspondiente a la fecha 8 de LaLiga. El partido comenzará a las 09:15 (hora de Perú, Ecuador y Colombia), 11:15 (hora de Argentina, Chile y Uruguay). Este encuentro es clave para el Barcelona, que lidera la tabla de posiciones y buscará mantener su ventaja ante un Sevilla que jugará en casa con el apoyo de su afición.

En el Barcelona, jugadores como Lamine Yamal, Ferrán Torres, Robert Lewandowski y Pedri se destacan por su gran rendimiento. Por su parte, el Sevilla cuenta con figuras como Alexis Sánchez, Isaak Romero, Rubén Vargas y Akor Adams, quienes buscarán sorprender al líder de la liga.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 10 de febrero de 2025, cuando el Barcelona se impuso 4-1 en el mismo estadio. Este antecedente promete un nuevo capítulo lleno de emociones y buen fútbol.

El FC Barcelona busca mantener el liderato ante Sevilla este domingo 5 de octubre. Transmisión EN VIVO por DSports y DGO en DIRECTV. (Imagen: Barcelona)

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Sevilla EN VIVO?

En Sudamérica, el partido será transmitido en vivo por DSports y DGO. Ambos servicios están disponibles para clientes de DIRECTV en países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por DSports?

Si eres cliente de DIRECTV en alguno de los siguientes países, puedes sintonizar DSports en los canales correspondientes:

País Canal SD Canal HD Argentina 610 1610 Chile 610 1610 Colombia 610 1610 Ecuador 610 1610 Perú 610 1610 Uruguay 610 1610 Venezuela 610 1610

Para DSports 2, sintoniza:

País Canal SD Canal HD Argentina 612 1612 Chile 612 1612 Colombia 612 1612 Ecuador 612 1612 Perú 612 1612 Uruguay 612 1612 Venezuela 612 1612

Puedes consultar la guía de programación oficial de DIRECTV para verificar la disponibilidad y horarios de los canales en tu país.

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Sevilla por DGO online?

DGO es la plataforma de streaming de DIRECTV que ofrece acceso a más de 50 canales en vivo, incluyendo DSports, además de una amplia selección de películas y series.

Pasos para acceder a DGO:

Visita el sitio web oficial de DGO: directvgo.com. Crea una cuenta gratuita o inicia sesión si ya tienes una. Si eres cliente de DIRECTV Satelital, puedes ingresar con tus credenciales de MiDIRECTV. DGO está disponible en diversos dispositivos:

DGO permite reproducir contenido en hasta 4 dispositivos simultáneamente, dependiendo del plan contratado.