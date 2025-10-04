Este domingo 5 de octubre, el FC Barcelona se enfrentará al Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en un duelo correspondiente a la fecha 8 de LaLiga. El partido comenzará a las 09:15 (hora de Perú, Ecuador y Colombia), 11:15 (hora de Argentina, Chile y Uruguay). Este encuentro es clave para el Barcelona, que lidera la tabla de posiciones y buscará mantener su ventaja ante un Sevilla que jugará en casa con el apoyo de su afición.
En el Barcelona, jugadores como Lamine Yamal, Ferrán Torres, Robert Lewandowski y Pedri se destacan por su gran rendimiento. Por su parte, el Sevilla cuenta con figuras como Alexis Sánchez, Isaak Romero, Rubén Vargas y Akor Adams, quienes buscarán sorprender al líder de la liga.
El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 10 de febrero de 2025, cuando el Barcelona se impuso 4-1 en el mismo estadio. Este antecedente promete un nuevo capítulo lleno de emociones y buen fútbol.
¿Dónde ver FC Barcelona vs. Sevilla EN VIVO?
En Sudamérica, el partido será transmitido en vivo por DSports y DGO. Ambos servicios están disponibles para clientes de DIRECTV en países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.
¿Cómo ver FC Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por DSports?
Si eres cliente de DIRECTV en alguno de los siguientes países, puedes sintonizar DSports en los canales correspondientes:
|País
|Canal SD
|Canal HD
|Argentina
|610
|1610
|Chile
|610
|1610
|Colombia
|610
|1610
|Ecuador
|610
|1610
|Perú
|610
|1610
|Uruguay
|610
|1610
|Venezuela
|610
|1610
Para DSports 2, sintoniza:
|País
|Canal SD
|Canal HD
|Argentina
|612
|1612
|Chile
|612
|1612
|Colombia
|612
|1612
|Ecuador
|612
|1612
|Perú
|612
|1612
|Uruguay
|612
|1612
|Venezuela
|612
|1612
Puedes consultar la guía de programación oficial de DIRECTV para verificar la disponibilidad y horarios de los canales en tu país.
¿Cómo ver FC Barcelona vs. Sevilla por DGO online?
DGO es la plataforma de streaming de DIRECTV que ofrece acceso a más de 50 canales en vivo, incluyendo DSports, además de una amplia selección de películas y series.
Pasos para acceder a DGO:
- Visita el sitio web oficial de DGO: directvgo.com.
- Crea una cuenta gratuita o inicia sesión si ya tienes una.
- Si eres cliente de DIRECTV Satelital, puedes ingresar con tus credenciales de MiDIRECTV.
- DGO está disponible en diversos dispositivos:
DGO permite reproducir contenido en hasta 4 dispositivos simultáneamente, dependiendo del plan contratado.