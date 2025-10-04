FC Barcelona y Sevilla se enfrentan este domingo 5 de octubre en LaLiga 2025. Mira el partido EN VIVO por DSports y DGO en DIRECTV para Sudamérica. (Fotos: AFP / Composición Mag)
FC Barcelona y Sevilla se enfrentan este domingo 5 de octubre en LaLiga 2025. Mira el partido EN VIVO por DSports y DGO en DIRECTV para Sudamérica. (Fotos: AFP / Composición Mag)
Andrés Manrique

Este domingo 5 de octubre, el FC Barcelona se enfrentará al Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en un duelo correspondiente a la fecha 8 de LaLiga. El partido comenzará a las 09:15 (hora de Perú, Ecuador y Colombia), 11:15 (hora de Argentina, Chile y Uruguay). Este encuentro es clave para el Barcelona, que lidera la tabla de posiciones y buscará mantener su ventaja ante un Sevilla que jugará en casa con el apoyo de su afición.

En el Barcelona, jugadores como Lamine Yamal, Ferrán Torres, Robert Lewandowski y Pedri se destacan por su gran rendimiento. Por su parte, el Sevilla cuenta con figuras como Alexis Sánchez, Isaak Romero, Rubén Vargas y Akor Adams, quienes buscarán sorprender al líder de la liga.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 10 de febrero de 2025, cuando el Barcelona se impuso 4-1 en el mismo estadio. Este antecedente promete un nuevo capítulo lleno de emociones y buen fútbol.

El FC Barcelona busca mantener el liderato ante Sevilla este domingo 5 de octubre. Transmisión EN VIVO por DSports y DGO en DIRECTV. (Imagen: Barcelona)

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Sevilla EN VIVO?

En Sudamérica, el partido será transmitido en vivo por DSports y DGO. Ambos servicios están disponibles para clientes de DIRECTV en países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Sevilla EN VIVO por DSports?

Si eres cliente de DIRECTV en alguno de los siguientes países, puedes sintonizar DSports en los canales correspondientes:

PaísCanal SDCanal HD
Argentina6101610
Chile6101610
Colombia6101610
Ecuador6101610
Perú6101610
Uruguay6101610
Venezuela6101610

Para DSports 2, sintoniza:

PaísCanal SDCanal HD
Argentina6121612
Chile6121612
Colombia6121612
Ecuador6121612
Perú6121612
Uruguay6121612
Venezuela6121612

Puedes consultar la guía de programación oficial de DIRECTV para verificar la disponibilidad y horarios de los canales en tu país.

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Sevilla por DGO online?

DGO es la plataforma de streaming de DIRECTV que ofrece acceso a más de 50 canales en vivo, incluyendo DSports, además de una amplia selección de películas y series.

Pasos para acceder a DGO:

  1. Visita el sitio web oficial de DGO: .
  2. Crea una cuenta gratuita o inicia sesión si ya tienes una.
  3. Si eres cliente de DIRECTV Satelital, puedes ingresar con tus credenciales de MiDIRECTV.
  4. DGO está disponible en diversos dispositivos:

DGO permite reproducir contenido en hasta 4 dispositivos simultáneamente, dependiendo del plan contratado.

