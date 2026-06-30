Los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 tendrán como protagonistas a 32 selecciones y uno de los cruces eliminatorios más esperados del cuadro será el que pondrá frente a frente a Francia con Suecia este martes 30 de junio desde las 4:00 p.m. Perú y Colombia / 6:00 p.m. Argentina y Chile desde el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). El ganador de este duelo avanzará a octavos de final para medirse contra el vencedor de la llave entre Alemania y Paraguay. Si deseas saber cómo ver el partido Francia vs. Suecia EN VIVO en cualquier parte de Latinoamérica, DIRECTV y su plataforma DGO Online se presentan como una buena alternativa para seguir toda la acción desde tu hogar o el dispositivo móvil de preferencia.

Consulta los horarios y canales para ver Francia vs. Suecia EN VIVO por la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde el MetLife Stadium de New Jersey. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver el partido Francia vs. Suecia EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro Francia vs. Suecia por los 16avos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Francia vs. Suecia por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el lunes 29 de junio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

El Francia vs. Suecia por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Francia vs. Suecia por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Francia vs. Suecia’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Francia vs. Suecia EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes, 30 de junio de 2026

Martes, 30 de junio de 2026 Lugar: MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) Horario: 4:00 p.m. Perú y Colombia / 11:00 p.m. España

4:00 p.m. Perú y Colombia / 11:00 p.m. España Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo

Francia y Suecia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE FFF EN X DE @FFF)