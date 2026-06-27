Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Portugal enfrentará a Colombia este sábado 27 de junio desde las 6:30 p.m. Perú y Colombia / 8:30 p.m. Argentina y Chile , válido por la tercera y última fecha del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026. Bajo las órdenes de Roberto Martinez, A Seleção se encuentra en la segunda posición con 4 puntos, mientras que Los Cafeteros lideran el sector con unidades y saldrán a defender su liderato.

Si bien los lusos parten como favoritos, cualquier cosa puede ocurrir en el terreno de juego y los sudamericanos podrían dar el batacazo y sellar su boleto para la siguiente ronda con el puntaje perfecto. Si deseas saber cómo ver el partido Portugal vs. Colombia EN VIVO en cualquier parte de Latinoamérica, DIRECTV y su plataforma DGO Online se presentan como una buena alternativa para seguir toda la acción desde el MetLife Stadium desde tu hogar o el dispositivo móvil de preferencia.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Cobertura oficial de Canal RCN EN VIVO GRATIS para mirar el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver el partido Portugal vs. Colombia EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro Portugal vs. Colombia por la Fecha 3 del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Portugal vs. Colombia por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el sábado 27 de junio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Portugal vs. Colombia por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Portugal vs. Colombia’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Portugal vs. Colombia EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026

Sábado, 27 de junio de 2026 Lugar: Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos)

Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos) Horario: 6:30 p.m. Perú y Colombia / 1:30 a.m. España del día siguiente

6:30 p.m. Perú y Colombia / 1:30 a.m. España del día siguiente Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo