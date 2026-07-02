Portugal y Croacia se enfrentarán este jueves, desde las 18:00, en el Estadio Toronto por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 . Dos leyendas del fútbol se enfrentan y solo uno continuará en carrera y el otro se despedirá de su selección de estos eventos mundialistas: Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Desde Latinoamérica, podrás verlo por la señal de DIRECTV y DGo en todo Latinoamérica. Conoce cómo verlo por TV y Streaming Online.

Ambos seleccionados llegaron a la fase eliminatoria como segundos de sus grupos y se juegan el pase a octavos en un choque de alto voltaje competitivo. Todo indica que será la última aparición en una Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo y Luka Modric, dos leyendas que han marcado la historia reciente de sus selecciones y del fútbol mundial, lo que convierte este partido en una cita imperdible para los aficionados.

¿Dónde ver el partido Portugal vs. Croacia EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro Portugal vs. Croacia por la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Portugal vs. Croacia por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el martes 30 de junio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Portugal vs. Croacia por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Ecuador vs. México’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Portugal vs. Croacia EN VIVO por 16avos del Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Jueves 2 de julio de junio de 2026

Jueves 2 de julio de junio de 2026 Lugar: BMO Field en la ciudad de Toronto, Canadá

BMO Field en la ciudad de Toronto, Canadá Horario: 17 horas CDMX / 18 horas CT / 19 horas ET

17 horas CDMX / 18 horas CT / 19 horas ET Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo