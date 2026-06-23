Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Portugal medirá fuerzas contra Uzbekistán este martes 22 de junio desde las 12:00 p.m. Perú y Colombia / 2:00 p.m. Argentina y Chile , válido por la Fecha 2 del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026. Bajo las órdenes de Roberto Martinez, A Seleção se encuentra en la tercera posición con 1 punto debido a criterios de desempate, empatada en casi todo con la República Democrática del Congo. Si bien los lusos parten como favoritos, cualquier cosa puede pasar en el terreno de juego y los asiáticos podrían aguarles la fiesta. Si deseas saber cómo ver el partido Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO GRATIS en cualquier parte de Latinoamérica, DIRECTV y su plataforma DGO Online se presentan como una buena alternativa para seguir toda la acción desde el MetLife Stadium desde tu hogar o el dispositivo móvil de preferencia.

Consulta los canales que transmiten el partido de Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver el partido Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro Portugal vs. Uzbekistán por la Fecha 2 del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Portugal vs. Uzbekistán por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el viernes 12 de junio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 23/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre Portugal y Uzbekistán este martes 23 de junio por la fecha 2 del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Portugal vs. Uzbekistán por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Portugal vs. Uzbekistán’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes, 22 de junio de 2026

Martes, 22 de junio de 2026 Lugar: NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos)

NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos) Horario: 12:00 p.m. Perú y Colombia / 7:00 p.m. España

12:00 p.m. Perú y Colombia / 7:00 p.m. España Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo