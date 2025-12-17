La final de la Copa Intercontinental 2025 entre PSG y Flamengo que se juega este miércoles 17 de diciembre (14:00 horas de Buenos Aires y Santiago) promete un duelo histórico en Catar, donde el campeón de Europa y el campeón de América se disputarán el título honorífico de mejor equipo del mundo. Con Luis Enrique buscando el sextete y el Mengao soñando con repetir la gesta de 1981, el partido se presenta como una cita imperdible para los aficionados al fútbol, cargada de emoción, ambición y rivalidad entre dos gigantes que quieren dejar su nombre grabado para siempre en la élite mundial.

¿Quieres ver el duelo en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, PSG vs. Flamengo por Final de la Copa Intercontinental 2025?

De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre PSG y Flamengo por la Final de la Copa Intercontinental 2025.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental 2025?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el clásico entre París Saint-Germain y Flamengo por la Gran Final de la Copa Intercontinental 2025. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

