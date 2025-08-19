El Real Madrid y Osasuna protagonizarán el cierre de la primera jornada de LaLiga 2025-26 este martes 19 de agosto, a las 16:00 horas de Buenos Aires (21:00 de la hora peninsular), en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España. El encuentro marcará además el debut del volante Franco Mastantuono, futbolista al que diversos medios especializados señalan como una de las grandes promesas del balompié argentino, llamado a seguir la huella que dejó Lionel Messi en España. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, Tablet, teléfono celular y PC? La transmisión oficial en los países de Sudamérica estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO). Aquí te enseño los canales de televisión que debes sintonizar para ver el duelo del conjunto dirigido por Xabi Alonso y las figuras Mbappé, Vinicius Jr. y Bellingham, según el país donde te encuentres.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2025-26?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre Real Madrid y Osasuna por la fecha 1 de LaLiga 2025-26.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2025-26?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre Real Madrid y Osasuna correspondiente a la jornada 1 de LaLiga 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

Real Madrid vs. Osasuna: horario, TV y dónde ver en vivo por LaLiga 2025

Horario : 16:00 horas de Buenos Aires; 21:00 del horario peninsular (20:00 en Islas Canarias)

: 16:00 horas de Buenos Aires; 21:00 del horario peninsular (20:00 en Islas Canarias) Fecha : Martes 19 de agosto de 2025

: Martes 19 de agosto de 2025 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV Go (DGO)

: DIRECTV Go (DGO) Estadio: Santiago Bernabéu de Madrid, España