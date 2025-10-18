Vuelve al ruedo LaLiga de España y juega el líder. Real Madrid enfrentará a Getafe en la Jornada 9 del campeonato español, encuentro que se llevará a cabo desde el Coliseum, a partir de las 16:00 horas Argentina y Chile o 14:00 de Perú y Colombia, con transmisión en exclusiva de DirecTV para Latinoamérica. Los merengues encabezan el campeonato con 21 puntos, 2 por encima del Barcelona, por lo que un triunfo será clave para llegar como líderes al clásico del siguiente fin de semana en el Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Getafe EN VIVO?

El encuentro Real Madrid vs. Getafe la Jornada 9 de LaLiga 2025-26 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

Real Madrid vs. Getafe: horarios del partido

País Hora local Argentina 16:00 horas Chile 16:00 horas Colombia 14:00 horas Perú 14:00 horas Ecuador 14:00 horas Bolivia 15:00 horas Paraguay 16:00 horas Uruguay 16:00 horas Venezuela 15:00 horas

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía). Sintonizarlo el domingo 19 de octubre a la hora correspondiente de tu país. Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

El canal ofrece la transmisión en alta definición (HD).

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV. Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado. Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports. Busca el evento “Getafe vs. Real Madrid” y dale play para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

