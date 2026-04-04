El Estadio de Son Moix fue escenario de un choque electrizante por la Jornada 30 de la La Liga EA Sports 2026 porque ahí se disputó el Real Madrid vs. Mallorca (1-2). El conjunto local buscó desesperadamente salir de los puestos de peligro, mientras que los merengues tuvieron la mirada puesta en el liderato. Para los aficionados al fútbol español en Estados Unidos y Latinoamérica, la cita programada para hoy, sábado 04 de abril, empezó a las 8:15 am Tiempo del Centro de CDMX, 10:15 am ET y 3:15 p.m. (horario peninsular) . Pudiste seguir cada jugada a través de DIRECTV Sports y la plataforma DGO Online.

El Real Madrid, bajo la dirección estratégica de Álvaro Arbeloa, llega a este compromiso con la moral en lo más alto tras vencer 3-2 al Atlético de Madrid en la más reciente edición del derbi madrileño. Actualmente, los merengues ocupan la segunda posición de la tabla con 69 puntos, manteniéndose firmes en la pelea por el trofeo de campeón. La efectividad ofensiva de la “Casa Blanca” será puesta a prueba en un territorio que suele complicar a los grandes favoritos; sin embargo, el historial reciente entre ambos favorece a los de la capital española, quienes se impusieron por un ajustado 2-1 en su último enfrentamiento directo por el campeonato doméstico.

Por su parte, el Mallorca de Martín Demichelis atraviesa un momento crítico en la campaña, situándose en la decimoctava posición con apenas 28 unidades recolectadas. El equipo bermellón viene de sufrir un duro revés al caer 2-1 frente al Elche, lo que aumenta la presión por sumar puntos ante su afición para evitar el descenso. A pesar de la diferencia en la tabla, los Bermellones confían en su garra colectiva para frenar el avance de los cracks merengues en su propio feudo. Una victoria ante el gigante blanco sería el impulso anímico que necesitan para salvar la categoría.

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO?

El encuentro Real Madrid vs. Mallorca por la Fecha 30 de LaLiga EA Sports 2025-26 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Real Madrid vs. Mallorca por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

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Sintonizarlo el sábado 04 de abril a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Real Madrid vs. Mallorca por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

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Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado, 04 de abril de 2026

Sábado, 04 de abril de 2026 Lugar: Estadio Son Moix en Son Rapinya, Illes Balears (España)

Estadio Son Moix en Son Rapinya, Illes Balears (España) Horario: 9:15 a.m. Perú y Colombia / 3:15 p.m. España

9:15 a.m. Perú y Colombia / 3:15 p.m. España Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo