El Sadar se prepara para otro de esos días en los que la pasión se desborda y el fútbol se convierte en rito. El Real Madrid llega a Pamplona este sábado 21 de febrero (14:30 horas de Buenos Aires; 18:30 del horario peninsular) con el peso glorioso del liderato recién conquistado y con la misión de defenderlo ante un Osasuna que ruge en plena racha, cinco jornadas sin caer y con Ante Budimir convertido en estandarte de su desafío. En la fría tarde navarra se cruzan dos pulsos: el de un gigante que quiere seguir imponiendo su ley y el de un equipo que ha hecho del esfuerzo su bandera. La épica está servida en la Jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres ver el duelo en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2025-26?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela.

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2025-26?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre Real Madrid y Osasuna correspondiente a la jornada 25 de LaLiga 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

Horario: 14:30 horas de Buenos Aires; 18:30 del horario peninsular (17:30 en Islas Canarias)

Partido: Real Madrid vs. Osasuna, por la Jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26

Fecha: Sábado 21 de febrero de 2026

TV: DIRECTV Sports (DSports)

Streaming: DIRECTV Go (DGO)

Estadio: EL SADAR, Pamplona (España)