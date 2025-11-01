Continúa el desarrollo de la Jornada 11 de LaLiga de España y es el turno del líder del campeonato. Este sábado 1 de noviembre, Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Valencia, a partir de las 15:00 horas Perú y Colombia / 17:00 Argentina y Chile, encuentro que será transmitido en Latinoamérica a través de DIRECTV vía DSports y DGo en su plataforma digital. Los merengues buscarán un triunfo para mantener la ventaja de cinco puntos sobre el Barcelona o extenderla en caso los blaugranas tropiecen.

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Valencia EN VIVO?

El encuentro Real Madrid vs. Valencia la Jornada 11 de LaLiga 2025-26 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía). Sintonizarlo el sábado 1 de noviembre a la hora correspondiente de tu país. Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

El canal ofrece la transmisión en alta definición (HD) y con cobertura especial de la semifinal.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV. Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado. Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports. Busca el evento “Real Madrid vs. Valencia” y dale play para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 1 de noviembre de 2025

sábado 1 de noviembre de 2025 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu Horario: 5:00 p.m. Argentina y Chile / 3:00 p.m. Colombia y Perú

5:00 p.m. Argentina y Chile / 3:00 p.m. Colombia y Perú Canal TV: DSports

DSports Streaming: DGo