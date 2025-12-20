Este sábado 20 de diciembre habrá un nuevo partido en el Santiago Bernabéu. Y es que ahí el Real Madrid se enfrentará al Sevilla por la Fecha 17 de LaLiga EA Sports 2025-26. Como ambas escuadras necesitan los 3 puntos, el duelo promete ser vibrante. Todo arrancará a las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Además, ten en cuenta que podrás ver el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO a través de un canal exclusivo de DIRECTV. En esta nota te explicaré cómo hacerlo.

El Real Madrid espera darle una nueva alegría a su hinchada. Esta vez en el Santiago Bernabéu. (Foto: ANDER GILLENEA / AFP) / ANDER GILLENEA

El conjunto merengue, que marcha 2° con 39 puntos en el certamen español, por detrás del Barcelona (1° con 43 unidades), afrontará el duelo tras derrotar de visita 2-1 al Alavés en la última jornada. Ahora necesita ganar en su casa, pero conseguir la victoria no será fácil, ya que al frente estará el Sevilla (9° con 20), que viene de golear 4-0 al Real Oviedo en la competición y necesita sumar de a tres nuevamente para seguir subiendo en la tabla.

El Real Madrid vs. Sevilla es uno de los partidos más atractivos de la Fecha 17 de LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO?

El encuentro Real Madrid vs. Sevilla por la Fecha 17 de LaLiga EA Sports 2025-26 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Real Madrid vs. Sevilla por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el sábado 20 de diciembre a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Real Madrid vs. Sevilla por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Real Madrid vs. Sevilla’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.