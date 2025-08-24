Este domingo 24 de agosto, a partir de las 14:30 horas (Colombia, Perú) y 16:00 horas (Argentina), el Real Madrid visita a Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de LaLiga 2025-26. Será un partido clave para ambos equipos, con realidades muy diferentes en la tabla de posiciones.

El Real Oviedo llega a este compromiso después de perder en su debut frente a Villarreal por 0-2 en el Estadio de la Cerámica. Actualmente ocupa el puesto 19 de la clasificación, sin puntos, e intentará revertir su mal inicio en casa frente a uno de los grandes favoritos del torneo.

Por su parte, el Real Madrid se presenta motivado tras vencer 1-0 a Osasuna en el Santiago Bernabéu. Con 3 puntos en la tabla, los de Carlo Ancelotti se ubican en la octava posición y buscan su segunda victoria consecutiva para seguir escalando posiciones.

Con estos antecedentes, el duelo entre Real Madrid vs. Real Oviedo EN VIVO promete emociones fuertes, con los locales urgidos de una victoria y los merengues en busca de consolidar su buen arranque en la temporada.

Real Madrid enfrenta a Real Oviedo por LaLiga de España 2025-26. (Foto: AFP)

¿Dónde ver Real Madrid - Real Oviedo EN VIVO por DIRECTV?

El encuentro Real Madrid vs. Real Oviedo EN VIVO se transmitirá en exclusiva por DIRECTV, a través de la señal de ESPN. Desde allí podrás seguir todas las incidencias directamente desde el estadio Carlos Tartiere.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid - Real Oviedo por LaLiga?

DIRECTV es un servicio de televisión satelital que incluye en su programación el canal DSports (DirecTV Sports), aunque este partido en particular se transmitirá por ESPN, disponible dentro de sus paquetes. Si cuentas con un plan satelital que tenga este canal contratado, solo necesitas tu decodificador activo para disfrutar del partido en vivo.

¿Cómo ver DGO EN VIVO, Real Madrid - Real Oviedo por LaLiga?

DGO (antes DIRECTV GO) es la plataforma de streaming de DIRECTV que permite ver canales de TV en vivo y contenido bajo demanda. Si eres cliente satelital y tu plan incluye el paquete deportivo, puedes ingresar a la app o página de DGO con tus credenciales de MiDIRECTV y acceder al partido sin costo adicional.

El servicio está disponible en smartphones, tablets, navegadores web, Smart TVs, Apple TV, Android TV, Roku, Chromecast y Fire TV. Esto te da la flexibilidad de seguir Real Madrid vs. Real Oviedo EN VIVO desde cualquier dispositivo y lugar.