Uno de los partidos más esperados y de las series más parejas de estos octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Este miércoles 13 de agosto, desde el Estadio Nacional, mira el partido de la U. de Chile vs. Independiente, a través de la señal de DIRECTV y DGO, a partir de las 20:30 horas Chile o 21:30 horas Argentina . Los azules son serios candidatos al título del certamen, demostrando un poderío desde su participación en Copa Libertadores, donde apenas quedaron eliminados por dos puntos. Conoce cómo ver la transmisión minuto a minuto.

¿Dónde ver U. de Chile vs. Independiente EN VIVO por DIRECTV?

El partido se podrá ver EN VIVO y en exclusiva en Sudamérica (excepto Brasil) a través de la señal de DIRECTV Sports en televisión por cable y satélite. Además, estará disponible por streaming online mediante DGO (DIRECTV GO), la plataforma oficial del servicio.

TV en Sudamérica:

DIRECTV Sports (Canales 610 SD / 1610 HD)

Streaming Online en Sudamérica:

DGO (disponible solo para suscriptores de DIRECTV)

Importante: DIRECTV ya no ofrece pruebas gratuitas. Para acceder al contenido, necesitas una cuenta activa con plan vigente.

¿Cuánto cuesta ver la transmisión de los partidos por DGO?

Para seguir la Copa Sudamericana 2025, incluido el duelo entre U. de Chile e Independiente, los usuarios en Sudamérica pueden acceder a DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV. A diferencia de otras plataformas, DGO ya no ofrece periodo de prueba gratuito, por lo que es necesario contar con una suscripción activa.

El precio varía según el país, pero en general el plan básico ronda los USD 9,99 al mes, lo que permite ver eventos en vivo, repeticiones, y acceder a canales como DIRECTV Sports, donde se transmite este torneo. Además, DGO es compatible con Smart TV, celulares, tablets, laptops y consolas, lo que permite disfrutar del fútbol desde cualquier lugar con conexión a internet.

U. de Chile vs. Independiente EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: miércoles 13 de agosto de 2025

miércoles 13 de agosto de 2025 Lugar: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos Hora: 20:30 Chile / 21:30 Argentina

20:30 Chile / 21:30 Argentina Canal TV: DirecTV o DGo