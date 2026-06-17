Néstor Lorenzo y sus dirigidos están listos para el debut. La Selección de Colombia juega ante Uzbekistán hoy miércoles 17 de junio desde las 21:00 horas (Bogotá) por el Grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México , uno de los recintos mundialistas con mayor tradición según la FIFA. ¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, PC, tableta o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 17/06/2026.- Cobertura oficial de SEÑAL GOL Caracol EN VIVO GRATIS para ver el partido Colombia vs. Uzbekistán, con Luis Díaz, hoy por la Jornada 1 del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Colombia vs. Uzbekistán Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás seguir todas las incidencias del partido entre Colombia y Uzbekistán por la primera jornada del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

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Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026, incluido el encuentro entre Colombia vs. Uzbekistán por la primera jornada del Grupo L. El servicio está disponible en teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV. Para acceder, es necesario contar con una suscripción activa (el precio varía según el país) y descargar la aplicación DGO desde Google Play Store para Android o App Store para dispositivos Apple.

Colombia vs. Uzbekistán: horario, TV y dónde ver en vivo por el Mundial 2026

Partido: Colombia vs. Uzbekistán, por la Jornada 1 del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026

Colombia vs. Uzbekistán, por la Jornada 1 del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 20:00 horas (MEX), 21:00 horas (EU/COL/PER), 23:00 horas (ARG/URU/CHI)

20:00 horas (MEX), 21:00 horas (EU/COL/PER), 23:00 horas (ARG/URU/CHI) Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV Go (DGO)

DIRECTV Go (DGO) Estadio: Estadio Azteca

Estadio Azteca Ciudad: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)