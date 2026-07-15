Argentina e Inglaterra se enfrentan por el segundo boleto a la final del Mundial 2026 en un duelo cargado de historia, orgullo y máxima presión en el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Los ingleses llegan urgidos por romper una sequía de títulos que ya supera seis décadas; la Albiceleste, vigente campeona, busca defender su corona y acceder a una final consecutiva. Si quieres ver el partido en vivo en Latinoamérica, sintoniza DIRECTV a través de DSports y DGO este miércoles 15 de julio desde las 16:00 (hora de Buenos Aires) / 15:00 (hora del Este) .

Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Argentina vs. Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial 2026 desde el Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports (DSports) en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Argentina vs. Inglaterra EN VIVO por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas, conferencias de prensa y toda la cobertura relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Argentina vs. Inglaterra?

A través de DGO podrás seguir el partido entre Argentina vs. Inglaterra desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite en vivo la señal de DSports y permite acceder a toda la cobertura del Mundial FIFA 2026 desde múltiples dispositivos.

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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Argentina vs. Inglaterra?

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Competición Copa Mundial FIFA 2026 (semifinal) Fecha Miércoles 15 de julio de 2026 Hora Argentina 16:00 Hora Colombia, Perú y Ecuador 14:00 Hora Venezuela 15:00 Hora Chile 15:00 Hora Uruguay 16:00 Hora Estados Unidos 3 p.m. ET / 12 p.m. PT TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DGO Estadio Mercedes-Benz Stadium Ciudad Atlanta, Georgia

Posibles alineaciones Argentina vs. Inglaterra, semifinal Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.

Inglaterra: Jordan Pickford, Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon; Harry Kane.

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)