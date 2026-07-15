Jairo Rúa
Jairo Rúa

se enfrentan por el segundo boleto a la final del Mundial 2026 en un duelo cargado de historia, orgullo y máxima presión en el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Los ingleses llegan urgidos por romper una sequía de títulos que ya supera seis décadas; la Albiceleste, vigente campeona, busca defender su corona y acceder a una final consecutiva. Si quieres ver el partido en vivo en Latinoamérica, sintoniza DIRECTV a través de DSports y DGO este miércoles 15 de julio desde las 16:00 (hora de Buenos Aires) / 15:00 (hora del Este).

Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Argentina vs. Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial 2026 desde el Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia. (Foto: Composición Depor)
Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Argentina vs. Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial 2026 desde el Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia. (Foto: Composición Depor)
/ Jairo Rúa

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports (DSports) en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Argentina vs. Inglaterra EN VIVO por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026.

  • Canal 610 SD de DSports
  • Canal 1610 HD de DSports
  • Canal 612 SD de DSports 2
  • Canal 1612 HD de DSports 2
  • Canal 613 SD de DSports 3
  • Canal 1613 HD de DSports 3
  • Canal 614 SD de DSports 4K
  • Canal 1614 HD de DSports 4K

Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas, conferencias de prensa y toda la cobertura relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Argentina vs. Inglaterra?

A través de DGO podrás seguir el partido entre Argentina vs. Inglaterra desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite en vivo la señal de DSports y permite acceder a toda la cobertura del Mundial FIFA 2026 desde múltiples dispositivos.

Para utilizar el servicio únicamente necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación oficial desde Google Play Store o App Store según el equipo que utilices.

Dispositivos compatibles con DGO

  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Amazon Fire TV Stick
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Teléfonos Android
  • iPhone (iOS)
  • Tablets Android
  • iPad
  • Computadoras Windows
  • Computadoras Mac mediante navegador web

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Argentina vs. Inglaterra?

PaísTVStreaming
ArgentinaDSportsDGO
ChileDSportsDGO
PerúDSportsDGO
ColombiaDSportsDGO
EcuadorDSportsDGO
UruguayDSportsDGO
VenezuelaDSportsDGO

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

DetalleInformación
Partido
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (semifinal)
FechaMiércoles 15 de julio de 2026
Hora Argentina16:00
Hora Colombia, Perú y Ecuador14:00
Hora Venezuela15:00
Hora Chile15:00
Hora Uruguay16:00
Hora Estados Unidos3 p.m. ET / 12 p.m. PT
TVDIRECTV Sports (DSports)
StreamingDGO
EstadioMercedes-Benz Stadium
CiudadAtlanta, Georgia

Posibles alineaciones Argentina vs. Inglaterra, semifinal Mundial 2026

  • Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.
  • Inglaterra: Jordan Pickford, Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon; Harry Kane.
TV Pública, Telefe, TyC Sports, Canal 7, ESPN y TyC Sports EN VIVO — ver partido Argentina vs. Inglaterra por TV y Online | Mundial 2026 | Fútbol Libre | VIDEO
Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow Sports, Telecentro Play, Telefe, Mi Telefe, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC