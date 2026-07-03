Todo listo para conocer al último clasificado a los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. Este viernes 3 de julio, mira el partido de Colombia vs. Ghana EN DIRECTO a través de la señal de DIRECTV vía DSports y DGo online, a partir de las 8:30 p.m. hora Bogotá, por la ronda de 16avos de final . La selección cafetera quiere demostrar que está hecha para grandes cosas en el certamen, pero en frente tiene al poderío africano, que quiere acabar con las ilusiones del equipo de Néstor Lorenzo.

¿Dónde ver el partido Colombia vs. Ghana EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro Colombia vs. Ghana por la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Portugal vs. Croacia por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el viernes 3 de julio de 2026 a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Colombia vs. Ghana por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Colombia vs. Ghana’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Colombia vs. Ghana EN VIVO por 16avos del Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Viernes 3 de julio de junio de 2026

Viernes 3 de julio de junio de 2026 Lugar: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos

Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos Horario: 8:30 p.m. Colombia y Perú / 9:30 p.m. Chile y Venezuela / 10:30 p.m. Argentina y Uruguay

8:30 p.m. Colombia y Perú / 9:30 p.m. Chile y Venezuela / 10:30 p.m. Argentina y Uruguay Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo

Colombia y Ghana se enfrentan esteviernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN. Win Sports, Ditu, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports, Universo y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)