El Mundial 2026 ofrece este viernes uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final. España y Bélgica medirán fuerzas en el SoFi Stadium de Los Ángeles por un lugar entre las cuatro mejores selecciones del torneo, en un duelo que reunirá a varias de las principales figuras del fútbol europeo y que definirá al rival de Francia en semifinales.

La selección española llega con credenciales que pocos equipos pueden igualar. No ha recibido goles en todo el campeonato y acaba de superar a Portugal gracias a un tanto de Mikel Merino en el minuto 91. Bélgica, en cambio, ha construido su recorrido desde la reacción y el carácter competitivo. Los Diablos Rojos estuvieron contra las cuerdas frente a Senegal en dieciseisavos de final, pero encontraron una remontada inesperada que terminó cambiando el rumbo de su Mundial.

El partido también enfrenta a dos generaciones con objetivos distintos. España intenta acercarse a la segunda estrella de su historia apoyada en futbolistas como Rodri, Pedri, Dani Olmo y Lamine Yamal. Bélgica busca prolongar una campaña que pocos imaginaban a estas alturas y que todavía cuenta con referentes de talla mundial como Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne.

Para los aficionados de Sudamérica, la transmisión oficial estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DGO, que llevarán en vivo toda la cobertura desde California.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, España vs. Bélgica por el Mundial 2026?

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el España vs. Bélgica por el Mundial 2026

Detalle Información Partido España vs. Bélgica Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Cuartos de final Fecha Viernes 10 de julio de 2026 Hora Perú y Colombia 2:00 p.m. Hora Ecuador 2:00 p.m. Hora Venezuela y Bolivia 3:00 p.m. Hora Chile 4:00 p.m. Hora Argentina y Uruguay 4:00 p.m. Hora Estados Unidos 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT Hora España 21:00 horas TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DGO Estadio SoFi Stadium Ciudad Los Ángeles, California (Estados Unidos)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre España vs. Bélgica por el Mundial 2026

¿Cuándo juegan España vs. Bélgica por el Mundial 2026?

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio de 2026 por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega España contra Bélgica?

El partido comenzará a las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 3:00 p.m. ET en Estados Unidos y 21:00 horas en España.

¿Dónde ver España vs. Bélgica EN VIVO en Sudamérica?

La transmisión oficial estará disponible mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO.

¿En qué estadio se juega España vs. Bélgica?

El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

¿Quién espera al ganador de España vs. Bélgica?

El vencedor avanzará a las semifinales para enfrentarse a Francia, que eliminó a Marruecos en la otra llave de cuartos de final.

¿Quiénes son las principales figuras del partido?

España cuenta con futbolistas como Lamine Yamal, Pedri, Rodri y Dani Olmo, mientras que Bélgica deposita gran parte de sus esperanzas en Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Leandro Trossard.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)

Análisis de Noé Yactayo

“Los cuartos de final suelen ser el momento en el que los equipos dejan de pensar únicamente en jugar bien y empiezan a concentrarse en sobrevivir. España ha demostrado durante el torneo que posee una identidad muy definida y una estructura defensiva que ningún rival ha logrado romper. Esa consistencia le permite llegar a esta instancia como una de las candidatas más sólidas al título.

Bélgica representa una amenaza diferente a las que ha enfrentado la selección española hasta ahora. No tiene la presión de los favoritos y ha construido su recorrido a partir de situaciones límite. La remontada frente a Senegal cambió la dinámica emocional del equipo y la goleada posterior ante Estados Unidos confirmó que todavía conserva recursos para competir contra cualquier rival.

En partidos de este nivel, la experiencia suele pesar tanto como el talento. Ahí aparecen nombres como Courtois, De Bruyne, Rodri o Dani Olmo. Los Ángeles será el escenario de un duelo que puede definir mucho más que un semifinalista. Puede revelar cuál de estas selecciones está realmente preparada para dar el último salto hacia la final del Mundial.”