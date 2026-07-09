Choque de titanes desde el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts. Este jueves 9 de julio, no te pierdas el partido de Francia vs. Marruecos EN VIVO, por cuartos de final del Mundial 2026, que será transmitido por DIRECTV vía DSports y DGo en Latinoamérica. A continuación, te dejaré con todos los detalles para que puedas seguir este enfrentamiento minuto a minuto desde diferentes partes del mundo.

Recordemos que Marruecos viene de eliminar en penales a Países Bajos en 16avos de final y en octavos de final dejó en el camino a Canadá por goleada; por su parte, Francia goleó 3-0 a Suecia y posteriormente derrotó 1-0 a Paraguay con un tanto de penal de Kylian Mbappé.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports (DSports) en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Francia vs. Marruecos por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales de DSports para ver Francia vs. Marruecos

Canal 610 SD de DSports

Canal 1610 HD de DSports

Canal 612 SD de DSports 2

Canal 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD de DSports 3

Canal 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD de DSports 4K

Canal 1614 HD de DSports 4K

Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas, conferencias de prensa y toda la cobertura relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Francia vs. Marruecos?

A través de DGO podrás seguir el partido entre Francia vs. Marruecos desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite en vivo la señal de DSports y permite acceder a toda la cobertura del Mundial FIFA 2026 desde múltiples dispositivos.

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Dispositivos compatibles con DGO

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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Francia vs. Marruecos?

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Francia vs. Marruecos Competición Copa Mundial FIFA 2026 (cuartos de final) Fecha Viernes 10 de julio de 2026 Hora Argentina 17:00 Hora Colombia, Perú y Ecuador 15:00 Hora Venezuela 16:00 Hora Chile 16:00 Hora Uruguay 17:00 Hora Estados Unidos 4 p.m. ET / 1 p.m. PT TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DGO Estadio Gillette Stadium Ciudad Boston, Massachusetts