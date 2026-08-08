La pretemporada del Real Madrid continúa con un nuevo compromiso de preparación frente al Ferencváros, uno de los clubes más tradicionales del fútbol húngaro, en un amistoso que servirá para seguir ajustando detalles antes del inicio de la temporada oficial. El conjunto dirigido por José Mourinho visitará el Groupama Aréna de Budapest este sábado 8 de agosto, en un encuentro programado para las 14:00 horas de Buenos Aires (19:00 del horario peninsular; 18:00 en las Islas Canarias). Si te encuentras en Sudamérica, podrás seguir el partido EN VIVO a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO, con transmisión para teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Ferencváros por el amistoso internacional de pretemporada?

La transmisión para Sudamérica estará disponible a través de www.directvsports.com. El servicio opera en Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela, donde los suscriptores podrán seguir todas las incidencias del encuentro entre Real Madrid y Ferencváros.

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¿Cómo ver DGO ONLINE, Real Madrid vs. Ferencváros por Internet?

DGO es la plataforma de streaming de DIRECTV que permite acceder en vivo a la programación de DSports, incluido el amistoso entre Real Madrid y Ferencváros. El servicio está disponible para teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV, y requiere una suscripción activa, cuyo precio puede variar según el país. La aplicación puede descargarse desde Google Play Store para Android y la App Store para Apple TV.

Real Madrid vs. Ferencváros: horario, TV y dónde ver el amistoso internacional

Partido: Real Madrid vs. Ferencváros

Real Madrid vs. Ferencváros Competición: Amistoso internacional de pretemporada

Amistoso internacional de pretemporada Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026

Sábado 8 de agosto de 2026 Hora: 14:00 de Buenos Aires; 19:00 del horario peninsular (18:00 en las Islas Canarias)

14:00 de Buenos Aires; 19:00 del horario peninsular (18:00 en las Islas Canarias) Estadio: Groupama Aréna (Budapest, Hungría)

Groupama Aréna (Budapest, Hungría) TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DGO