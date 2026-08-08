BUDAPEST (HUNDRÍA), 08/08/2026.- Cobertura oficial de DIRECTV Sports (DGO) EN VIVO ONLINE para ver el partido Real Madrid vs. Ferencváros hoy por amistoso de las Ligas Europeas 2026 en el Groupama Aréna de Budapest, Hungría. FOTO DE GUILLERMO MARTÍNEZ PARA AFP
BUDAPEST (HUNDRÍA), 08/08/2026.- Cobertura oficial de DIRECTV Sports (DGO) EN VIVO ONLINE para ver el partido Real Madrid vs. Ferencváros hoy por amistoso de las Ligas Europeas 2026 en el Groupama Aréna de Budapest, Hungría. FOTO DE GUILLERMO MARTÍNEZ PARA AFP
/ GUILLERMO MARTÍNEZ
Noé Yactayo
Noé Yactayo

La pretemporada del Real Madrid continúa con un nuevo compromiso de preparación frente al Ferencváros, uno de los clubes más tradicionales del fútbol húngaro, en un amistoso que servirá para seguir ajustando detalles antes del inicio de la temporada oficial. El conjunto dirigido por José Mourinho visitará el Groupama Aréna de Budapest este sábado 8 de agosto, en un encuentro programado para las 14:00 horas de Buenos Aires (19:00 del horario peninsular; 18:00 en las Islas Canarias). Si te encuentras en Sudamérica, podrás seguir el partido EN VIVO a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO, con transmisión para teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Ferencváros por el amistoso internacional de pretemporada?

La transmisión para Sudamérica estará disponible a través de . El servicio opera en Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela, donde los suscriptores podrán seguir todas las incidencias del encuentro entre Real Madrid y Ferencváros.

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¿Cómo ver DGO ONLINE, Real Madrid vs. Ferencváros por Internet?

DGO es la plataforma de streaming de DIRECTV que permite acceder en vivo a la programación de DSports, incluido el amistoso entre Real Madrid y Ferencváros. El servicio está disponible para teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV, y requiere una suscripción activa, cuyo precio puede variar según el país. La aplicación puede descargarse desde y la .

Real Madrid vs. Ferencváros: horario, TV y dónde ver el amistoso internacional

  • Partido: Real Madrid vs. Ferencváros
  • Competición: Amistoso internacional de pretemporada
  • Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
  • Hora: 14:00 de Buenos Aires; 19:00 del horario peninsular (18:00 en las Islas Canarias)
  • Estadio: Groupama Aréna (Budapest, Hungría)
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DGO
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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