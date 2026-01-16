La fecha 20 de LaLiga 2025/26 tendrá uno de sus focos puestos este sábado 17 de enero, cuando Real Madrid y Levante se vean las caras en el Estadio Santiago Bernabéu. El duelo, pactado para las 14:00 horas (horario de invierno de Europa Central), promete emociones fuertes al enfrentar a dos equipos con objetivos distintos, pero urgidos de resultados. El conjunto blanco buscará hacerse fuerte en casa, mientras que el elenco granota intentará dar el golpe en uno de los templos más imponentes del fútbol europeo.

El Real Madrid llega a este compromiso golpeado anímicamente, luego de quedar eliminado de la Copa del Rey tras caer ante el Albacete, un resultado que se sumó al reciente revés en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona.

En LaLiga, el conjunto merengue se mantiene en la segunda posición con 45 puntos, a cuatro unidades del liderato, por lo que el duelo ante el Levante aparece como una oportunidad clave para reencontrarse con la victoria y no perder terreno en la pelea por el campeonato. Del otro lado, el Levante afronta el desafío con la ilusión de dar el golpe en el Bernabéu y sumar puntos valiosos en su objetivo de escalar posiciones.

Real Madrid sufrió una dura derrota ante Albacete por la Copa del Rey (Foto: Real Madrid)

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Levante EN VIVO?

El partido Real Madrid vs. Levante por la fecha 20 de LaLiga EA Sports 2025-26 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV , y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Real Madrid vs. Levante por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

(generalmente ubicado en la señal 610 en la guía). Sintonizarlo el sábado 20 de diciembre a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Real Madrid vs. Levante por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Real Madrid vs. Levante’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.