Partido imperdible porque hay rumor de buen fútbol. Argentina y España medirán fuerzas en el Estadio Nueva York Nueva Jersey este domingo 19 de julio por la gran final de la Copa Mundial 2026. Si te preguntas a qué hora se escuchará el pitazo inicial, pues te digo que a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te encuentras en Estados Unidos, podrás ver el encuentro EN VIVO vía DIRECTV y DGO Online. En las siguientes líneas te indicaré cómo mirar el compromiso EN DIRECTO.
¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Argentina vs. España por la gran final del Mundial 2026?
Los abonados de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir todas las incidencias del compromiso entre Argentina y España correspondiente a la gran final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.
La transmisión estará disponible a través de los siguientes canales:
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
Además del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas y el mejor resumen de la jornada mundialista.
¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Argentina vs. España?
También podrás seguir el partido mediante DIRECTV GO (DGO), la plataforma oficial de streaming de DIRECTV que transmite los principales encuentros del Mundial FIFA 2026.
Para acceder únicamente necesitas una suscripción activa e ingresar desde cualquiera de los dispositivos compatibles.
Dispositivos compatibles con DGO
- Smart TV Samsung, LG y Android TV
- Amazon Fire TV Stick
- Apple TV
- Chromecast
- Teléfonos Android
- iPhone (iOS)
- Tablets Android y iPad
- Computadoras Windows y Mac mediante navegador web
¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Argentina vs. España?
La señal de DSports estará disponible para los suscriptores de DIRECTV en la mayor parte de Sudamérica.
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