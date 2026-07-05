Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio en un esperado duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. La ‘Canarinha’ intentará imponer su jerarquía para seguir avanzando en la Copa del Mundo, mientras que el conjunto europeo buscará dar la sorpresa en uno de los cruces más atractivos de esta fase.

Si quieres seguir todas las incidencias del compromiso desde cualquier lugar de Sudamérica, DIRECTV, a través de DSports y su plataforma de streaming DGO, ofrecerá la transmisión EN VIVO del encuentro. En esta nota te contamos cómo ver el partido por televisión y por internet, además de los horarios oficiales según tu país.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO para mirar Brasil vs. Noruega por DSports y DGO Online?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 permiten que DIRECTV emita el partido entre Brasil y Noruega mediante sus señales deportivas DSports, disponibles para sus clientes de televisión satelital.

Si prefieres seguir el encuentro desde un celular, computadora, Smart TV o tablet, puedes hacerlo mediante DGO (DIRECTV GO), la plataforma de streaming del operador, que permite acceder a la programación en vivo desde cualquier dispositivo compatible.

Estas son las opciones para ver Brasil vs. Noruega EN VIVO:

DSports por la señal de DIRECTV en televisión satelital.

por la señal de DIRECTV en televisión satelital. DGO desde su aplicación oficial para Android y iPhone.

desde su aplicación oficial para Android y iPhone. DGO en Smart TV compatibles.

en Smart TV compatibles. DGO desde navegadores web en computadoras y laptops.

desde navegadores web en computadoras y laptops. Dispositivos de streaming compatibles como Chromecast y otros equipos habilitados.

Para acceder a la transmisión es necesario contar con una suscripción activa a DIRECTV o DGO, según la modalidad disponible en tu país.

Horarios de Brasil vs. Noruega por país

El partido entre Brasil y Noruega se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, por los octavos de final del Mundial 2026.

País Hora Argentina 17:00 Uruguay 17:00 Chile 16:00 Brasil 16:00 Paraguay 16:00 Bolivia 16:00 Venezuela 16:00 Colombia 15:00 Perú 15:00 Ecuador 15:00 México 14:00 Costa Rica 14:00 Guatemala 14:00 Honduras 14:00 El Salvador 14:00 Nicaragua 14:00 Panamá 15:00 República Dominicana 16:00 Estados Unidos (ET) 16:00 Estados Unidos (CT) 15:00 Estados Unidos (MT) 14:00 Estados Unidos (PT) 13:00